De Pedro, Zamora y el Presidente de la casa Ana Frank entregaron los premios del concurso literario sobre el discurso del odio y el racismo

La provincia de Santiago del Estero, de esta manera, continúa con su apuesta al desarrollo de distintas actividades en la Casa de Ana Frank en Argentina, donde se lucha contra el racismo, la discriminación, los discursos del odio y se fomentan los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional.

El aliento de Wado de Pedro y Gerardo Zamora a los casi 400 alumnos en Santiago del Estero

Gerardo Zamora y Wado de Pedrowebp Gerardo Zamora y Wado de Pedro, en otra de las postales que dejó el concurso literario Ana Frank en Santiago del Estero (Foto: Gobierno de Santiago del Estero).

En la entrega de premios, Zamora pidió a los 390 estudiantes santiagueños que "puedan levantar con mucha firmeza esa idea del protector para cualquier compañero que tenga bullying o que sea discriminado".

El funcionario agregó para "ir generando en esta sociedad argentina, en el medio de un mundo muy convulsionado, con muchas cosas que están pasando, con mucha violencia, con mucho dolor, y que tiene a veces el discurso del odio y discriminación", que involucra el género, la diversidad, religión, condición social, o un pensamiento diferente, "no sea la Argentina que ustedes van a heredar y que la puedan ir construyendo".

Wado de Pedro, en tanto, también se dirigió a los estudiantes: "Los felicito por dar el espacio en estos tiempos difíciles en el mundo y en la Argentina donde hay mucho discurso de odio, donde hay un tipo de negacionismo peligroso de lo que pasó en Argentina", dijo.

A la vez, sostuvo que "hoy, a poco tiempo de cumplir 40 años de democracia, vemos que vuelven pequeños discursos a querer convencer al resto de que 1 más 1 es 47; para nosotros 1 más 1 es 2".

Por ello enfatizó que "en memoria, verdad y justicia no se puede matar, no se puede asesinar, no se puede exterminar al que piensa distinto".

Gerardo Zamora y Wado de Pedro.webp El concurso estuvo orientado a la concientización sobre el odio y el racismo (Foto: Gobierno de Santiago del Estero).

Shalom, por su parte, destacó la importante participación de los estudiantes santiagueños y en ese sentido dijo que "escribir no es poco", ya que "escribir significa haber desarrollado una capacidad de pensamiento crítico".

"Y en momentos donde las democracias son tan sensibles, los crecimientos de movimientos de ultraderecha acosan y es entonces el momento donde más que nunca hay que tener la capacidad de entender qué situaciones nos presentan y desarrollar la capacidad de elegir", enfatizó.

Por último, Shalom indicó que el concurso literario se llama "De Ana Frank en Nuestros Días", porque "asumimos la responsabilidad de portar el legado de Ana Frank para explicar lo que ha sido lo peor de la historia de la humanidad, pero asumimos la responsabilidad de explicar qué mecanismos y procedimientos del nazismo se vieron reflejados en las dictaduras latinoamericanas y en nuestra dictadura cívico-militar".

Los premios del concurso Ana Frank

alumnos-santiago-del-esterowebp 390 alumnos santiagueños participaron del concurso literario Ana Frank (Foto: Gobierno de Santiago del Estero).

Para los primeros puestos se entregó un viaje a Amsterdam (Países Bajos), para conocer donde estuvo escondida Ana Frank, un símbolo del Holocausto.

Los concursos incluyeron tres categorías diferentes: uno sobre periódicos grupales, destinado a alumnos de 7° de primaria y 1° año; un concurso de escritura literaria dirigido a jóvenes de 2° a 5° año de secundaria, y un concurso de proyectos educativos para los docentes de todas las provincias y niveles.