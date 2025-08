Diego Valenzuela contra las candidaturas testimoniales: "Nunca un intendente va a querer ser un concejal"

Sobre la campaña electoral, afirmó que va a estar centrada en el "laburo e inseguridad" y compartió la iniciativa que promoverá, de resultar electo: "Una propuesta que voy a llevar fuerte es que en todos los municipios de la provincia, empezando por la primera sección, no se cobre por habilitar negocios". Sobre esa política ya implementada en Tres de Febrero, recriminó que "no pueden cobrar por trabajar" y remarcó que "tiene que ser un trámite simple, instantáneo y gratuito".

"Voy a trabajar muy fuerte en el ordenamiento impositivo en la provincia de Buenos Aires", prometió si llega a ingresar en la Legislatura bonaerense.

Respecto a la inseguridad, consideró que el gobierno de Axel Kicillof lleva la "idea de (Eugenio) Zaffaroni" y contrastó: "Nosotros, como dice Patricia Bullrich, 'El que las hace las paga'".

"Él está en un centro de estudiantes con desconfianza con la policía, y de ahí es muy difícil ser gobernador. Él es Cristina (Fernández de Kirchner), un hijo ideológicamente puro", señaló sobre la figura del gobernador.

Además, reveló que esta semana los ocho primeros candidatos de LLA se van a encontrar con el Presidente para "llevarle las ideas" y manifestó: "Ojalá que en algún momento nos pueda visitar en cada sección electoral".

Respecto a la alianza alcanzada por el LLA con el partido amarrillo en la provincia de Buenos Aires, planteó que "nosotros nos ordenamos bien, nos integramos con el PRO, hay una idea de fortalecer el cambio" y remarcó: "Todos tuvimos la sabiduría de encontrar esa fórmula, ojalá se encuentre en la Ciudad".

"Del otro lado veo a todos peleados y la necesidad de sobrevivir, de mantener el aparato político, los cargos, los hace armar una lista de unidad. Siempre apelando a la palabra Patria, son tan patrióticos. No hay ideas ahí", diferenció.

La vicepresidenta

Respecto a la distancia del binomio presidencial, Valenzuela afirmó que "hay un mandato constitucional que cumplir" y expresó que "desearía que la vicepresidenta actúe como vicepresidenta".

"El Poder Ejecutivo es unipersonal en Argentina. El vice o la vice no puede reñir con el presidente, no puede competir, ni tener una agenda aparte. Eso termina mal en Argentina", enfatizó y explicó que "el vicepresidente es un reemplazo, es un por si acaso, es un mensaje político pero no es alguien que toma decisiones".

La mirada sobre Milei

Sobre el presidente, con quien mantiene una extensa amistad, el intendente analizó: "Lo veo en una montaña rusa, no me imagino lo que es ocupar ese lugar" y continuó: "Lo veo muy enfocado, muy apasionado y muy decidido a hacer lo que está haciendo. Él no piensa como político, un político dice transo con este, total lo que tengo que hacer es durar. A él no le interesa eso, él quiere cambiar el país".