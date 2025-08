Rating: cuánto midió el regreso de Marley con Por el mundo junto a Susana Giménez

A las 21:50, el ciclo de viajes lograba su primer pico con 12.4 puntos de rating, liderando ampliamente en el prime time. El Cine del Trece continuaba con 4.6 puntos.

A las 22:04, Marley entrevistaba a Susana Giménez con preguntas que la gente le hizo a través de las redes y el rating llegaba al pico de 14.0 puntos de rating.

A las 22:12, ya sobre el final, Por el mundo con Marley y Susana Giménez en Telefe se despedía con 14.8 puntos de rating, el pico más alto del primer programa.

wanda nara, icardi y marley

Por qué Susana Giménez no participó en la entrevista a Mauro Icardi en Por el Mundo

En su regreso al país, Susana Giménez se encontró con varios medios y habló sobre los temas que la rodearon recientemente. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención, fue el por qué no estuvo en la entrevista de Mauro Icardi.

"¿Grabaron con Icardi?", fue lo primero que le consultaron a la diva, quién rápidamente aclaró: "Ellos si, yo no", y detalló: "No sé porque yo no fui, no correspondía que yo vaya".

Cuando le preguntaron si había evitado a la China Suárez por contrato, la conductora dejó en claro: "No chicos, vengo con otra mentalidad, te juro que no".

Por último, los periodistas le consultaron a Susana Giménez si entendería a Wanda Nara si se enojara con Marley, sin embargo, la figura respondió: "¿Cómo va a estar enojada? Marley estaba haciendo su trabajo".