Diego Valenzuela aseguró que "los votantes de Juntos por el Cambio" son leales al gobierno de Milei

"Siento que es un lugar desde el cual puedo aportar, transformar. Y lo que tenemos que hacer es enchufar la provincia al cambio nacional. Tenemos que estar juntos, el PRO y la Libertad Avanza, porque afuera del cambio está el kirchnerismo", advirtió.

Además, señaló que "la Libertad Avanza está muy consolidada" y podría "ganar la provincia de Buenos Aires, pero claramente sería más contundente si logramos unir a lo que ha sido Juntos por el Cambio, el PRO, incluidos radicales".

Valenzuela responde a las acusaciones de traición de Waldo Wolff

"Yo soy leal al pueblo y al cambio, que es lo principal. Además, antes de tomar decisiones, yo hablé con quien tenía que hablar, lo fui a ver a Mauricio", señaló Valenzuela.

Consultado por Feinmann, detalló: "Fue cuando empezó el tema del ruido del partido. Y no me gustó que se desconociera el lugar de Patricia Bullrich. Había un acuerdo para que ella estuviera en la Asamblea, para mantener equilibrios dentro del PRO. Eso se incumplió y agrietó más la cosa".

"No nos podemos detener en cuestiones partidarias. Está el país, la provincia de por medio. Y acá estamos, pero con la vocación de seguir a los votantes, que para mí se han unido ya y están en la misma página", apuntó.

El intendente de Tres de Febrero afirmó que "los votantes de Bullrich ya son los votantes de Milei. Los votantes de Juntos por el Cambio, en su gran mayoría, apoyan al gobierno, porque si no, no tendría el nivel de adhesión que tiene".

En declaraciones a A24, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se refirió en los últimos días a la decisión de Valenzuela de cambiar de partido: “Yo tengo mis códigos y muero con las botas puestas, creo en mi partido. Yo no soy quien para cuestionar el código de otros: “El traidor es cuestionado en los dos bandas”, dijo Simón Bolívar, y yo creo en eso, tengo mis convicciones”, indicó, además de aclarar: “Quiero que a Milei le vaya bien, pero soy del PRO y no de la Libertad Avanza”, cerró Wolff.

Al respecto, Valenzuela dijo: "Como te dije antes, primero el cambio. El cambio, cambiar la Argentina, aprovechar esta oportunidad histórica que nos da la gente con su voto, para mí, trasciende las fronteras de las personas y de los partidos. Los partidos son instrumentos para, no son un fin en sí mismo".

Además, advirtió: "He sido prudente con la ciudad, con opinar sobre la ciudad, porque no es mi distrito. Evitemos las chicanas, seamos prudentes, porque las chicanas favorecen al kirchnerismo. Cuidemos el cambio, no dividamos más lo que para la gente ya se ha unido".

También señaló: "No desconozcamos que el PRO está en el Gobierno. Y Patricia Bullrich es el emblema de eso".

Valenzuela apuntó contra Axel Kicillof

Valenzuela apuntó contra la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Lo que es indignante es que Kicillof sigue con la suya, que es la política. No registra, parece no registrar. El otro día bajó el acto de Mar del Plata, a la fuerza, por todo lo que había pasado en Mar del Plata, pero venía de otro acto en Gesell. Reitera la idea de la obsesión con Milei y querer suceder en el liderazgo a Cristina. Quiere reemplazar a Cristina".

Por su parte, Feinmann lo comparó con el ex jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "¿Le está pasando a Kicillof algo similar a lo que en su momento le pasó a Larreta?"

"Y puede ser, porque esta idea de reemplazar al líder natural del espacio no es fácil. A él le está costando, él está con la duda de si adelantaron o no la elección provincial. Tiene a los intendentes divididos. Y lo peor, tiene a los vecinos de la provincia esperando soluciones", marcó Valenzuela.