Susana Giménez recordó con Marley su conflicto con Graciela Alfano y fue tajante: "No voy a soportar..."

La conversación tomó un giro inesperado cuando Susana recordó una intervención de Graciela: "Y Graciela le dijo 'no te lo abras...'". Marley, confundido, interrumpió: "¿Graciela Alfano?". A lo que Susana corrigió con firmeza: "¡Graciela Borges! No estaba la otra".

Intrigado, Marley preguntó: "¿Y por qué dijo que estaba?". La respuesta de Susana fue tajante: "No sé por qué. Pero no me importa".

La tensión aumentó cuando la conductora se refirió al conflicto por el famoso tapado: "Empezó el lío antes, pero no voy a soportar que diga que el tapado es de ella porque no estaba. ¿Que lo mandó por correo? No quiero entrar en el tema".

Marley quiso saber si había habido una reconciliación con Alfano: "¿Pero se amigaron con Alfano?". "No, jamás fuimos amigas ni lo seremos", sostuvo. "Se terminó para siempre", comentó Marley. "Es que nunca empezó", disparó Susana.

Para cerrar el tema, la diva recordó una curiosa anécdota sobre la visita de Alfano a su programa: "Una vez vino. Fue una idea de Luis Cella. Dijo 'hoy es el Día del Amigo, ¿por qué no la invitamos a esta chica ya que no son amigas?'".

La exorbitante cifra que Graciela Alfano habría gastado en una brujería contra Susana Giménez

Desde que Susana Giménez reveló que Graciela Alfano le habría hecho una brujería, se desató una nueva polémica entre ambas figuras del espectáculo. La icónica conductora de Telefe sostiene que el hecho fue real, e incluso dio detalles sobre la supuesta suma de dinero que habría estado involucrada.

La noche del martes 22 de julio, Susana fue abordada por los medios en el aeropuerto, justo antes de embarcar rumbo a Turquía. Rodeada por periodistas, prometió no volver a referirse a su enemiga pública. Sin embargo, no logró mantener el silencio y terminó contando que un grupo de jóvenes le confesó que Alfano les había pagado para realizarle un trabajo esotérico. “¿Te deseó la muerte, Susana? ¿Hizo un gualicho para que vos te murieses, Alfano?”, le preguntaron, y ella respondió: “Sí, me esperaban en lo de Miguel Romano unos chicos, que fueron los que me dijeron ‘te hicieron un trabajo de muerte’ y me dijeron que que pagó 5 mil dólares. Esto fue hace mucho tiempo, hace 30 años”.

Ante la consulta sobre si tenía pruebas de lo que decía, Susana fue tajante: “Jamás hablo por hablar”. Cuando el movilero de Puro Show (El Trece) le preguntó si pensaba disculparse con Alfano, ella reaccionó con humor y firmeza: “No, nene, vos estás loco, ¿cómo le voy a pedir perdón yo?”.

Después de hacer estas declaraciones, la diva mantuvo una breve conversación con Ángel de Brito, quien estaba al aire en LAM (América TV). En ese intercambio, Susana aclaró que finalmente el ritual no se concretó: "Ellos me dijeron que no me iban a hacer nada porque me admiraban", sostuvo.