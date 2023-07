El controvertido comentario de Santiago Cafiero sobre el precio de la yerba: "Me complica..."

image.png Para Cafiero, la yerba está cara y "se le complica". (Foto: archivo)

“Después la pandemia, la sequía, lo que fue sucediendo... En esas adversidades el Presidente logró poner de pie un Estado, un músculo estatal. Hay muchísimo que se hizo, queda mucho por hacer”, afirmó y luego habló de la polémica tras el cierre de listas.

“Los cierres de listas son así, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma, hoy trabajamos todos juntos”, sostuvo e indicó, sin filtros, “no soy boludo, sé que fui un tiro al blanco durante una semana, pero ya está, no pasa nada. No contesté, se aclararon los puntos. Los que saben cómo fue el cierre saben que nada de lo que se contó posteriormente, con las descalificaciones personales, ninguna de esas cosas ocurrieron”.

Cafiero habló de la candidatura de Sergio Massa: "Logró unidad de acción"

Sobre cómo impacto la lista única de Unión por la Patria para las presidenciales de octubre, ratificó que “siempre hay heridos, pasa siempre en todos los cierres de listas, se dicen un montón de cosas y después baja la espuma“, dijo y sumó que ”ahora estamos trabajando todos perfecto, pero en estas elecciones hay que ganar porque enfrente hay una derecha antidemocrática que te promete un ajuste y, si no te gusta, te va a dar palos, ya te lo están diciendo”, se sinceró.

Además, se refirió a la flamante candidatura de Sergio Massa, y reconoció que el ministro de Economía “logró una unidad de acción donde todos tenemos bien en claro cuál es el desafío que tenemos por delante”.

“Había una actitud declamativa sobre la unidad pero nadie la trabajaba, la fórmula de síntesis no aparecía”, añadió y reconoció que "algunos pedían la lista de unidad pero, después de las PASO, también se genera unidad el día después de la elección”.

image.png Cafiero junto al Presidente y el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa. (Foto: archivo)

Además, se refirió al rol de Alberto Fernández durante la campaña de Unión por la Patria: ”Creo que todos tiene que estar en función del candidato, a disposición de lo que necesita, la fórmula edifica una estrategia y cada uno ocupa un rol. Hay que hacer lo que Massa determine y beneficie desde el punto de vista electoral: si necesita anunciar obras, que lo haga y si hay que estar en un acto, hay que hacerlo”, señaló.

Sobre Daniel Scioli, uno de los más golpeados, si se quiere, tras la baja de su candidatura, Cafiero sintetizó: “hay que entender lo que significa ser un dirigente de su talla política, es un hombre de la democracia, del peronismo, y estar atrás de una posibilidad diferente no implica pegar un portazo y abandonar el espacio: hay que arremangarse y trabajar”.