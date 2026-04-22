El duro golpe que sufrió Yanina Zilli antes de nominar en Gran Hermano

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Cómo fue el episodio de Yanina Zilli y Franco Zunino en Gran Hermano

Un clip que comenzó a ganar fuerza durante el fin de semana en redes sociales reavivó la polémica dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

En esta oportunidad, todas las miradas apuntaron a Yanina Zilli y Franco Zunino, quienes quedaron bajo análisis tras protagonizar una escena que no pasó inadvertida para la audiencia.

En el material que se difundió, se los observa conversando en un clima distendido, pero un gesto puntual de ella —acariciándole la pierna— alcanzó para disparar una ola de comentarios. La secuencia se replicó rápidamente y despertó interpretaciones de todo tipo entre los seguidores del programa.

Mientras algunos lo leyeron como una actitud lúdica o de cercanía, otros cuestionaron los límites dentro de la casa y se preguntaron si se trata de una estrategia de juego o de una conducta que puede generar incomodidad.

Lo cierto es que no es la primera vez que Zilli queda en el centro de la escena: su estilo directo y sin filtro la posicionó como una de las participantes más controversiales de la temporada.

En un reality donde cada gesto se observa con lupa, la dinámica entre ambos suma tensión y deja abierta la puerta a nuevas repercusiones en los próximos días.