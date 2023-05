Santiago Cafiero vuelve a defender las PASO para "ampliar la unidad y ganar las elecciones"

El canciller Santiago Cafiero se metió en la pelea "PASO sí vs. PASO no" que atraviesa al Frente de Todos. Fiel a la posición del presidente Alberto Fernández (su líder político) aseguró que la coalición de someterse a una interna abierta de candidatos: “No sólo se debe dar el debate puertas adentro sino en la calle, de cara a la sociedad. Creemos fervientemente que las PASO no son una lucha, sino la posibilidad de ampliar una unidad y que esa unidad nos permita ganar las elecciones”, planteó.