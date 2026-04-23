Danelik se adjudicó la salida de La Maciel y se pudrió todo en la casa de Gran Hermano

El comentario escaló rápidamente cuando el actor compartió lo ocurrido con el resto del grupo, lo que desató una catarata de críticas hacia Danelik.

“Qué horror festejar que se fue una persona por un ataque de pánico”, opinó Titi Tcherkaski, visiblemente indignado.

Lejos de apagarse, el conflicto creció aún más. Danelik terminó enfrentándose con varios participantes dentro de la habitación e intentó bajar la tensión aclarando su postura: no celebró la forma en la que se fue Jéssica, sino el resultado del juego.

Aun así, las dudas persistieron. “Tené cuidado con tus palabras porque eso fue lo que se entendió”, le advirtió Yipio, dejando en claro que su mensaje había sido interpretado de otra manera.

Más tarde, en el confesionario, la tucumana se mostró más vulnerable y reflexionó sobre lo sucedido: “Yo sentía que era una rival, había una presión del grupo con que tenía que sacarla. Ahora tengo miedo de que la gente diga ‘qué hija de p…’ esta”.

El episodio dejó a Danelik en el centro de todas las miradas y volvió a evidenciar la tensión que se vive dentro de la casa, donde cualquier palabra puede desatar un verdadero incendio.

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Cómo fue la reacción de Brian Sarmiento tras ser notificado en Gran Hermano de la deuda alimentaria por sus hijas

Brian Sarmiento fue notificado por la Justicia por una deuda alimentaria que mantiene con la madre de su hija y se dispuso un embargo sobre sus ingresos económico por su participación en el programa Gran Hermano.

Ante este escenario, el ex futbolista apeló la medida y ahora espera una resolución. Pepe Ochoa retomó la información que había dado Santiago Riva Roy en DDM (América Tv) y aportó desde LAM nuevos detalles sobre la situación judicial que involucra a Sarmiento.

“Hay un tema legal por el tema de los alimentos. Tessie le pidió a sus abogados que le embarguen el sueldo a Brian, se mandó el embargo a Kuarzo y Telefe. Lo notificaron del tema", precisó el panelista.

Y amplió: "Lo que piden las madres de las hijas de Brian es que, como cobra seis millones de pesos por mes y no paga hace mucho tiempo, el dinero que cobra en Gran Hermano se deposite en una cuenta que dispone la Justicia, para que vaya a las hijas y así cancelar la deuda".

Ochoa reveló la contundente medida que tomó Brian Sarmiento al enterarse de este tema: "A él lo notificaron, firmó el papel. Él pide que se revoque el pedido y apeló a esta situación", aseguró.

"La primera parte del embargo ya fue transferida por Kuarzo a la cuenta judicial alimentaria y ahora la jueza autorizó la transferencia a Tessie", finalizó el panelista sobre el conflicto judicial que envuelve al ex futbolista.