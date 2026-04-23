Solange Abraham desata el caos en Gran Hermano tras su reingreso a la casa: video

cruce Yipio y Solange en Gran Hermano

En medio del cruce, Daniela intentó desmarcarse de cualquier estrategia, pero Sol fue contundente: “No, no tenés, claramente. Sos la más aburrida de la casa… A mí me da igual la cama, ¿vos te pensás que yo vengo a pelear con vos una cama? Lo que me preocupa es que no tengo mi foto, y Danelik dice que fueron ustedes, se las voy a firmar para que me tengan de recuerdo, fracasadas”.

El clima se volvió cada vez más tenso. Yipio y Sol comenzaron a discutir cara a cara, mientras la participante recién llegada la provocaba imitándola con tono infantil. Desde un costado, Daniela sentenció: “Chicos, esto es Sol en la casa”.

Más tarde, el foco volvió a ponerse en la foto. Daniela recordó que Danelik la tenía en la mano, pero la aludida negó haberla dado vuelta. “No, te dije que no tengo por qué darla vuelta si es la foto de Sol”, sostuvo. La respuesta de De Lucía fue inmediata: “¿Por qué mentís? Ah perdón, ¿De esto también te dio un guion como te dio con la novela para Andrea?”.

La discusión siguió escalando cuando Yipio volvió a intervenir con dureza: “La cambiamos de pared, ¿tanto escándalo por cambiar la foto de pared? Jodete, manejate, ponete en cuatro y buscala”. A lo que Daniela sumó: “No las veo buscando la foto, por eso permitime dudarlo, porque nadie está buscando, solo están acusando que la foto no está. Buscala si tanto te interesa”.

Lejos de calmarse, Sol respondió: “Cada cosa que vos me digas, yo respondo. Si vos a mí no me decís nada, yo no te voy a decir nada”. Pero Daniela continuó con su descargo: “Vos siempre víctima, ‘yo soy jugadora, esto es un juego, tengo la mejor estrategia del mundo, hice el master Gran Hermano’. Esto es ella, volvió de México subida a un pony invisible, ahora está haciendo burla porque es lo único que sabe hacer. Si ustedes eligen esto, yo me voy feliz por la puerta dorada”.

El conflicto no quedó ahí. Más tarde, Daniela habló con otros participantes y comparó la situación con una experiencia personal: “Yo salí de la casa 48 horas y cuando volví dormía en el piso, con una situación personal muy importante, yo le dije ‘esa era mi cama’, ‘no, ¿sabes que no?’. Ya está, todo vuelve en esta vida. Yo puedo dormir donde quiera y punto”.

Además, deslizó una sospecha sobre la jugada: “Y me dijo que el problema no era la cama, era una foto que le desapareció, que yo no lo toqué. Lo que yo estimo es que Danelik y ella están armando un juego de que le hicimos desaparecer la foto para hablar de esto”.

En paralelo, la tensión volvió a subir cuando finalmente apareció la foto. Yipio llamó a Sol para mostrársela, pero la jugadora se negó a acercarse. “Agachate vos, reina, tanto escándalo por no mover el cu…”, lanzó la uruguaya, lo que desató otra fuerte reacción.

Finalmente, se confirmó que la imagen estaba detrás de la cama. Sin embargo, el conflicto ya había escalado demasiado. Danelik intentó aclarar que nunca habló de robo, pero Yipio insistió: “Ella entró diciendo que vos dijiste que le robamos la foto”.

Así, lo que empezó como un simple cambio de lugar terminó en una de las peleas más intensas desde el regreso de Sol, dejando en evidencia que la convivencia está más caliente que nunca.

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Cómo quedó la explosiva placa de nominados en Gran Hermano

Solange Abraham arrastraba una nominación previa por su salida a otro reality, mientras que Tamara Paganini había quedado directamente comprometida tras la fulminante ejecutada por Manuel Ibero, líder de la semana, aunque sin inmunidad.

A ese escenario se sumaron varios nombres que reflejan el clima tenso dentro de la casa: Franco Zunino, Yipio, Eduardo Carrera, Daniela De Lucía, Yanina Zilli, Danelik Galazán y Brian Sarmiento. La amplitud de la placa deja en evidencia un juego cada vez más fragmentado, donde las alianzas parecen tambalear y las estrategias se vuelven más agresivas.

En esta oportunidad, se trata de una placa negativa, lo que implica que el público deberá votar para decidir quién abandona la competencia. Con varios jugadores fuertes en riesgo, la definición promete ser una de las más picantes de la temporada.

El camino hacia la eliminación tendrá escalas clave: el jueves 23 se llevará a cabo la tradicional cena de nominados, instancia en la que algunos participantes podrían salir de la placa, modificando el tablero de cara a la gala final. Todo se definirá el lunes 27 de abril, cuando uno de ellos deje definitivamente la casa, en una noche que se anticipa cargada de tensión y sorpresas.