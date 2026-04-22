Dante Gebel con Novaresio: "Si me tocara a mí, le diría Adorni hacete un paso al costado"

Al respecto, evaluó que "ni siquiera hay que hacer juicio de valor si es culpable porque la inocencia, hasta que se demuestre lo contario, sigue siendo un derecho".

"Por qué no das un paso al costado bajo escrutinio", repreguntó sobre el mismo episodio y consideró que si "sale limpio celebramos todos y, si no, qué bueno que lo separamos porque si no tiene un costo, empresarial también".

Consultado por Novaresio sobre si Milei tendría que haberle pedido a Adorni su apartamiento del Gobierno, sostuvo: "No quiero ser dogmático sobre qué tendría que haber hecho porque todos con el diario del lunes somos profetas".

Entonces, confió que si le "tocara" a él estar con un "íntimo amigo" involucrado en un caso así, en el que "no puedo demostrar lo contrario, le diría hacete un paso al costado".