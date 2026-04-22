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Dante Gebel con Novaresio: "Si me tocara a mí, le diría Adorni hacete un paso al costado"

En un adelanto del programa Luis Novaresio Entrevista, el conferencista opinó sobre el caso Adorni y sostuvo que lo correcto sería dar "un paso al costado" hasta que se aclare la situación.

Dante Gebel estuvo en el programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: A24).

Dante Gebel estuvo en el programa Luis Novaresio Entrevista. (Foto: A24).

El conferencista Dante Gebel consideró que la "gente no tiene problemas con el corrupto" sino con lo que "hace el líder" con él, al opinar del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y opinó que en el lugar del presidente Javier Milei le diría "hacete un paso al costado".

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En un adelanto de su participación del programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará esta medianoche, Gebel se refirió a la causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Adorni por sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades.

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"La gente no tiene problemas con el corrupto porque sabe que existe. Tiene problemas con qué hace el líder de ese corrupto. Hacete a un costado hasta que esto pase", recomendó y explicó que su pronunciamiento era un ejercicio de "lo que pensamos los ciudadanos respecto a cualquier episodio confuso".

Al respecto, evaluó que "ni siquiera hay que hacer juicio de valor si es culpable porque la inocencia, hasta que se demuestre lo contario, sigue siendo un derecho".

"Por qué no das un paso al costado bajo escrutinio", repreguntó sobre el mismo episodio y consideró que si "sale limpio celebramos todos y, si no, qué bueno que lo separamos porque si no tiene un costo, empresarial también".

Consultado por Novaresio sobre si Milei tendría que haberle pedido a Adorni su apartamiento del Gobierno, sostuvo: "No quiero ser dogmático sobre qué tendría que haber hecho porque todos con el diario del lunes somos profetas".

Entonces, confió que si le "tocara" a él estar con un "íntimo amigo" involucrado en un caso así, en el que "no puedo demostrar lo contrario, le diría hacete un paso al costado".

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