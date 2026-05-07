La respuesta del contratista a Javier Milei después de que lo tildara de "militante K"

Qué dijo Matías Tabar contra Javier Milei

A través de su cuenta de X, Tabar expresó su malestar por las palabras del Presidente y aseguró sentirse golpeado por las acusaciones.

“Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al presidente de la Nación, Javier Milei, cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”, escribió.

contratista adorni

El mensaje fue publicado pocas horas después de que Milei lo definiera públicamente como un “mentiroso” y un supuesto “militante kirchnerista”.

Las críticas de Milei al arquitecto de Adorni

Durante una entrevista televisiva, el Presidente desestimó las denuncias y cuestionamientos vinculados a las obras en la propiedad de Adorni. “El arquitecto es un mentiroso, militante kirchnerista”, lanzó Milei, y agregó: “Es muy dudoso todo su prontuario”.

Además, el mandatario volvió a apuntar contra sectores de la prensa por la difusión de imágenes y versiones sobre la casa del funcionario. “Hablaban de unas cascadas y demás y se vio que eran dos cañitos de agua. Ustedes tienen una predilección por darle valor a mentiras”, sostuvo.

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La polémica por las obras en la casa de Adorni

La controversia se instaló luego de que trascendieran detalles sobre las refacciones realizadas en la vivienda que Manuel Adorni compró junto a su esposa en un country de Exaltación de la Cruz.

Tabar fue identificado como el arquitecto a cargo de las obras y quedó en el centro de la escena después de que se conocieran imágenes del lugar y datos sobre los trabajos realizados.

LA CASCADA QUE INSPIRÓ A MANUEL ADORNI: LAS REFACCIONES EN LA CASA DE INSIO CUÁ LA CASCADA QUE INSPIRÓ A MANUEL ADORNI: LAS REFACCIONES EN LA CASA DE INSIO CUÁ

La situación también se da en paralelo a la causa judicial que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete y los fondos utilizados para distintas operaciones inmobiliarias y remodelaciones.

Los posteos de Tabar contra el kirchnerismo

Pese a las acusaciones de Milei, en redes sociales comenzaron a circular antiguas publicaciones del arquitecto con fuertes críticas al kirchnerismo y al gobierno de Alberto Fernández.

Entre esos mensajes aparecen cuestionamientos a la inflación y a la gestión económica del Frente de Todos, además de publicaciones en apoyo a dirigentes opositores como Mauricio Macri y referentes de La Libertad Avanza.