El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia tras el cierre de la fábrica

fate

En el texto, el directorio destacó el recorrido industrial de la compañía y su perfil exportador. Subrayó su liderazgo en inversión y desarrollo tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.

El mensaje de los trabajadores desde el techo de la planta de FATE

"Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a los gremios y a los trabajadores a que vengan a la planta. Estamos adentro y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros", dijeron los trabajadores desde el techo de la planta en San Fernando.