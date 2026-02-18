En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Fate
Cierre
Golpe a la industria

El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia tras el cierre de la fábrica

La intervención oficial busca generar un canal de diálogo entre la empresa y el sindicato tras el anuncio que encendió la preocupación entre los trabajadores.

El Gobierno convoca a Fate y al gremio del neumático a una audiencia conciliatoria tras el cierre de la fábrica

El Gobierno convoca a Fate y al gremio del neumático a una audiencia conciliatoria tras el cierre de la fábrica

El Gobierno nacional convocó a la empresa Fate y al gremio Sutna (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) a una audiencia virtual de conciliación con el objetivo de acercar posiciones luego del anuncio de cierre de la firma, una decisión que generó tensión en el sector y preocupación entre cientos de trabajadores.

Leé también Fate anunció su cierre definitivo y deja sin empleo a 920 empleados: las razones que dio la empresa
Fate anunció su cierre definitivo y deja sin empleo a más 900 empleados. (Foto: archivo)

Según precisaron en A24, el encuentro tendrá lugar a partir de las 12.30 y será de manera virtual. La convocatoria se gestó desde la Casa Rosada, donde buscan abrir una instancia de negociación para intentar destrabar el conflicto.

Embed

Mientras tanto, empleados de la compañía se mantienen movilizados tanto dentro como en los alrededores de la planta ubicada en San Fernando, donde se registró un importante despliegue policial dentro del predio.

El cierre fue comunicado por la propia compañía. “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, informó la firma en un comunicado. La empresa, con más de ocho décadas de trayectoria, justificó la decisión “ante los cambios en las condiciones de mercado”.

fate

En el texto, el directorio destacó el recorrido industrial de la compañía y su perfil exportador. Subrayó su liderazgo en inversión y desarrollo tecnológico y recordó que fue “la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte”, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.

El mensaje de los trabajadores desde el techo de la planta de FATE

"Fate no tiene ninguna crisis. El grupo Madanes tiene un holding económico para aguantar una crisis y los trabajadores no. Llamamos a los gremios y a los trabajadores a que vengan a la planta. Estamos adentro y vamos a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta positiva al justo reclamo de los compañeros", dijeron los trabajadores desde el techo de la planta en San Fernando.

Embed

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fate Cierre Audiencia Noticias A24
Notas relacionadas
"Leyes laborales arcaicas": qué se dice en la Casa Rosada tras el anuncio del cierre de Fate
El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias y marcó un límite en la discusión por la reforma laboral
La CGT confirmó un paro general de 24 horas el día que se trate la Reforma Laboral en el Congreso

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar