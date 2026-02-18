En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

AUH de ANSES en febrero: cómo se calcula el total mensual por hijo

ANSES y la AUH en febrero avanzan con una actualización automática que modifica el haber mensual. El monto base ya está vigente, pero el ingreso real por hijo puede diferir según cómo se liquide el pago total.

La AUH de ANSES se ajustó en febrero conforme al esquema de movilidad mensual. El incremento impacta sobre el haber por hijo y vuelve a poner el foco en el ingreso efectivo que perciben los hogares alcanzados por la prestación.

El aumento se acredita sin necesidad de realizar trámites y se refleja en las cuentas bancarias de acuerdo con el calendario oficial. No obstante, el valor que finalmente cobra cada titular no siempre coincide con el monto base difundido.

La diferencia surge del modo en que se conforma el pago mensual, ya que el sistema de asignaciones permite la liquidación conjunta de distintos beneficios compatibles, que influyen en el total acreditado.

¿Cuál es el valor actualizado de la AUH en febrero?

AUH de ANSES en febrero: cómo se calcula el total mensual por hijo

Tras el incremento del 2,8%, el monto total de la Asignación Universal por Hijo alcanza los $129.070 por hijo en febrero. De ese total, se deposita de manera mensual el 80%, equivalente a $103.256, mientras que el 20% queda retenido.

Ese porcentaje se acumula y se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, que certifica escolaridad y controles de salud. La actualización se aplica de forma automática y no requiere gestiones adicionales.

¿Por qué el ingreso por hijo no coincide siempre con el monto base?

El monto informado como haber mensual no necesariamente refleja el ingreso final que recibe cada familia.

Esto ocurre porque la AUH puede liquidarse junto con otras prestaciones vigentes del sistema de protección social. Estos conceptos se acreditan en la misma cuenta bancaria y elevan el total mensual sin modificar el valor nominal de la asignación principal.

¿Cómo se forma el monto total que se cobra este mes?

Durante febrero, el ingreso mensual por hijo puede incluir distintos componentes, entre ellos:

  • AUH mensual (80%): $103.256

  • Prestaciones alimentarias compatibles según edad y cantidad de hijos

  • Refuerzos destinados a la primera infancia, en los casos correspondientes

Como resultado, el total mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación de cada hogar y de los beneficios activos. El organismo aclara que la liquidación es automática si la prestación está vigente y los datos familiares están actualizados.

¿Quiénes acceden a la AUH en febrero?

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, incluyendo:

  • Personas sin empleo formal

  • Trabajadores informales

  • Monotributistas sociales

Las fechas de cobro y el detalle de los importes acreditados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

