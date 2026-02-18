La AUH de ANSES se ajustó en febrero conforme al esquema de movilidad mensual. El incremento impacta sobre el haber por hijo y vuelve a poner el foco en el ingreso efectivo que perciben los hogares alcanzados por la prestación.
ANSES y la AUH en febrero avanzan con una actualización automática que modifica el haber mensual. El monto base ya está vigente, pero el ingreso real por hijo puede diferir según cómo se liquide el pago total.
AUH de ANSES en febrero: cómo se calcula el total mensual por hijo
El aumento se acredita sin necesidad de realizar trámites y se refleja en las cuentas bancarias de acuerdo con el calendario oficial. No obstante, el valor que finalmente cobra cada titular no siempre coincide con el monto base difundido.
La diferencia surge del modo en que se conforma el pago mensual, ya que el sistema de asignaciones permite la liquidación conjunta de distintos beneficios compatibles, que influyen en el total acreditado.
Tras el incremento del 2,8%, el monto total de la Asignación Universal por Hijo alcanza los $129.070 por hijo en febrero. De ese total, se deposita de manera mensual el 80%, equivalente a $103.256, mientras que el 20% queda retenido.
Ese porcentaje se acumula y se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, que certifica escolaridad y controles de salud. La actualización se aplica de forma automática y no requiere gestiones adicionales.
El monto informado como haber mensual no necesariamente refleja el ingreso final que recibe cada familia.
Esto ocurre porque la AUH puede liquidarse junto con otras prestaciones vigentes del sistema de protección social. Estos conceptos se acreditan en la misma cuenta bancaria y elevan el total mensual sin modificar el valor nominal de la asignación principal.
Durante febrero, el ingreso mensual por hijo puede incluir distintos componentes, entre ellos:
AUH mensual (80%): $103.256
Prestaciones alimentarias compatibles según edad y cantidad de hijos
Refuerzos destinados a la primera infancia, en los casos correspondientes
Como resultado, el total mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación de cada hogar y de los beneficios activos. El organismo aclara que la liquidación es automática si la prestación está vigente y los datos familiares están actualizados.
El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, incluyendo:
Personas sin empleo formal
Trabajadores informales
Monotributistas sociales
Las fechas de cobro y el detalle de los importes acreditados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.