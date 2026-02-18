AUH de ANSES en febrero: cómo se calcula el total mensual por hijo

Ese porcentaje se acumula y se cobra una vez al año, luego de presentar la Libreta AUH, que certifica escolaridad y controles de salud. La actualización se aplica de forma automática y no requiere gestiones adicionales.

¿Por qué el ingreso por hijo no coincide siempre con el monto base?

El monto informado como haber mensual no necesariamente refleja el ingreso final que recibe cada familia.

Esto ocurre porque la AUH puede liquidarse junto con otras prestaciones vigentes del sistema de protección social. Estos conceptos se acreditan en la misma cuenta bancaria y elevan el total mensual sin modificar el valor nominal de la asignación principal.

¿Cómo se forma el monto total que se cobra este mes?

Durante febrero, el ingreso mensual por hijo puede incluir distintos componentes, entre ellos:

AUH mensual (80%) : $103.256

Prestaciones alimentarias compatibles según edad y cantidad de hijos

Refuerzos destinados a la primera infancia, en los casos correspondientes

Como resultado, el total mensual puede ubicarse por encima de los $180.000 por hijo, dependiendo de la situación de cada hogar y de los beneficios activos. El organismo aclara que la liquidación es automática si la prestación está vigente y los datos familiares están actualizados.

¿Quiénes acceden a la AUH en febrero?

El aumento de febrero alcanza a todas las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, incluyendo:

Personas sin empleo formal

Trabajadores informales

Monotributistas sociales

Las fechas de cobro y el detalle de los importes acreditados pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.