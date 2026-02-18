Salió a la luz el video que Marixa Balli le mandó a Marcelo Tinelli cuando tenía 20 años
Un fragmento de Ritmo de la Noche volvió a circular en redes y mostró cómo Marcelo Tinelli presentaba a Marixa Balli en la sección “La Diosa del Verano”.
18 feb 2026, 13:03
Las redes sociales tienen la capacidad de rescatar momentos que parecían olvidados. En las últimas horas, un clip histórico volvió a circular y puso nuevamente en escena aMarixa Balli y Marcelo Tinelli.
La cuenta Resiste un Archivo en X desempolvó imágenes de Ritmo de la Noche, el ciclo de Telefe que marcó parte de los años noventa. Allí, Tinelli presentaba la sección “La Diosa del Verano”, donde distintas modelos enviaban videos para ser parte del programa.
Entre esos registros apareció el debut de Balli: caminando por la arena de Cariló en bikini, con apenas 20 años, se convirtió en una figura que rápidamente captó la atención y abrió el camino a su popularidad
Lo que comenzó como un simple clip veraniego terminó siendo el inicio de una carrera que, más de tres décadas después, sigue vigente.
Cómo fue la historia de amor entre Marixa Balli y Marcelo Tinelli
Durante años fue un secreto a voces, pero recién en 2011 Marixa Balli decidió contar que había tenido una relación con Marcelo Tinelli. La confesión llegó en enero, en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos (América TV), donde la bailarina sorprendió al admitir: "Fue algo muy lindo, teníamos una excelente relación. Es todo un caballero".
Balli explicó que fue ella quien puso fin al vínculo, al elegir al Potro Rodrigo. Sin embargo, dejó en claro que con Tinelli siguieron manteniendo encuentros íntimos.
Meses más tarde, en el programa Un Mundo Perfecto, volvió a referirse al romance: "Tuve una linda relación. Hubo amor. Lo pasamos bien. Fue algo muy importante".
Así, la morocha confirmó lo que durante años había sido tema de rumores: su historia de amor con el conductor más famoso de la televisión argentina.