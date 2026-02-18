Salió a la luz el video que Marixa Balli le mandó a Marcelo Tinelli cuando tenía 20 años

Embed

Cómo fue la historia de amor entre Marixa Balli y Marcelo Tinelli

Durante años fue un secreto a voces, pero recién en 2011 Marixa Balli decidió contar que había tenido una relación con Marcelo Tinelli. La confesión llegó en enero, en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos (América TV), donde la bailarina sorprendió al admitir: "Fue algo muy lindo, teníamos una excelente relación. Es todo un caballero".

Balli explicó que fue ella quien puso fin al vínculo, al elegir al Potro Rodrigo. Sin embargo, dejó en claro que con Tinelli siguieron manteniendo encuentros íntimos.

Meses más tarde, en el programa Un Mundo Perfecto, volvió a referirse al romance: "Tuve una linda relación. Hubo amor. Lo pasamos bien. Fue algo muy importante".

Así, la morocha confirmó lo que durante años había sido tema de rumores: su historia de amor con el conductor más famoso de la televisión argentina.