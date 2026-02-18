El impactante hotel donde se hospedan Ricardo Darín y Florencia Bas en Barcelona tras convertirse en abuelos
Con la emoción a flor de piel, Ricardo Darín y Florencia Bas se instalaron en España desde hace varios días para conocer a su primer nieto y la esposa del actor compartió imágenes del hotel cinco estrellas donde están parando. Mirá.
18 feb 2026, 12:51
Instalados en Barcelona y atravesando un momento tan íntimo como especial, Florencia Bas y Ricardo Darín decidieron viajar para acompañar de cerca la llegada de Dante, su primer nieto. El pequeño nació en España, fruto de la relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín, y el acontecimiento fue vivido puertas adentro, sin comunicados oficiales ni posteos grandilocuentes.
Fieles a su estilo bajo perfil, los flamantes abuelos optaron por no convertir el nacimiento en un evento mediático. De hecho, el propio Ricardo Darín fue escueto al referirse al tema y evitó dar mayores detalles. Solo se limitó a expresar su felicidad con palabras simples y directas: “El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien, por supuesto. Todos muy felices”. Con esa frase, confirmó que tanto el recién nacido como la flamante mamá atravesaban un buen momento, sin agregar más información.
Pero en medio de tanta reserva, hubo un gesto que llamó la atención. Florencia Bas, que suele mantener un perfil discreto en redes sociales, compartió imágenes junto al actor que dejaron ver el exclusivo hotel cinco estrellas en el que se alojan durante su estadía en la ciudad catalana. Y como era de suponer, la publicación no pasó desapercibida.
Desde la cuenta oficial del hotel replicaron las fotos y les dedicaron un mensaje especial: “Siempre es un placer contar con visitas tan especiales como la de @ricardodarinok y @florenciabas. Y, sobre todo, en un momento tan importante para su familia”. El guiño dejó en evidencia que el viaje no era uno más, sino que estaba directamente vinculado con este presente familiar tan significativo.
Lejos de ignorar el posteo, Florencia Bas respondió con palabras cargadas de gratitud: "Gracias a ustedes por acompañarnos con tanto cariño, ahora son parte de nuestros recuerdos mas preciados. Gracias a todos y cada uno del fabuloso staff del hotel, volveremos a visitarlos pronto".
Así, sin fotos del bebé ni anuncios rimbombantes, la familia eligió celebrar en la intimidad. Un nacimiento que se vivió con emoción, puertas adentro y lejos del ruido mediático, pero con la felicidad imposible de ocultar.
Cómo es el hotel en el que se hospedan Ricardo Darín y Florencia Bas en Barcelona
En la página oficial del establecimiento en el que están instalados por estos días Ricardo Darín y Florencia Bas en España, se detalla que se trata de un exclusivo hotel cinco estrellas que combina alta gastronomía, moda de primer nivel y una impronta arquitectónica típicamente modernista catalana. Entre sus propuestas se destacan restaurantes distinguidos con estrellas Michelin y locales de firmas de lujo, todo enmarcado en un edificio que respira historia y sofisticación.
Uno de los espacios que más seduce a los huéspedes es La Dolce Vitae, la imponente terraza ubicada en la parte superior del hotel. Desde allí se despliega una vista panorámica impactante que permite contemplar gran parte de la ciudad de Barcelona y algunos de sus íconos más reconocidos. En un mismo recorrido visual se pueden apreciar joyas arquitectónicas como la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la Torre Glòries, tres postales obligadas de la capital catalana.
En cuanto a las tarifas, las habitaciones de categoría inicial parten desde los 403 euros por noche (unos 682 mil pesos), mientras que la exclusiva penthouse suite asciende a 1933 euros (3.228.000 pesos), cifras que reflejan el nivel de lujo y servicios que ofrece el lugar.
El sitio web también precisa que el hotel está emplazado en pleno corazón de Barcelona, sobre el tradicional Paseo de Gracia, y que abrió sus puertas en 1918. A lo largo del tiempo logró consolidarse como un emblema de elegancia clásica y estilo atemporal, en línea con los establecimientos más distinguidos del circuito internacional.
Con más de un siglo de trayectoria, el hotel fue escenario de acontecimientos políticos, culturales e históricos de relevancia, situaciones que fueron moldeando su carácter distintivo. Esa identidad propia se percibe hoy en cada rincón: desde los detalles decorativos hasta las propuestas de confort pensadas para ofrecer una experiencia a la altura de su legado.