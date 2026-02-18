El impactante hotel donde se hospedan Ricardo Darín y Florencia Bas en Barcelona tras convertirse en abuelos

Lejos de ignorar el posteo, Florencia Bas respondió con palabras cargadas de gratitud: "Gracias a ustedes por acompañarnos con tanto cariño, ahora son parte de nuestros recuerdos mas preciados. Gracias a todos y cada uno del fabuloso staff del hotel, volveremos a visitarlos pronto".

Así, sin fotos del bebé ni anuncios rimbombantes, la familia eligió celebrar en la intimidad. Un nacimiento que se vivió con emoción, puertas adentro y lejos del ruido mediático, pero con la felicidad imposible de ocultar.

IG FLorencia Bas en el hotel de Barcelona

Cómo es el hotel en el que se hospedan Ricardo Darín y Florencia Bas en Barcelona

En la página oficial del establecimiento en el que están instalados por estos días Ricardo Darín y Florencia Bas en España, se detalla que se trata de un exclusivo hotel cinco estrellas que combina alta gastronomía, moda de primer nivel y una impronta arquitectónica típicamente modernista catalana. Entre sus propuestas se destacan restaurantes distinguidos con estrellas Michelin y locales de firmas de lujo, todo enmarcado en un edificio que respira historia y sofisticación.

Hotel Majestic Barcelona

Uno de los espacios que más seduce a los huéspedes es La Dolce Vitae, la imponente terraza ubicada en la parte superior del hotel. Desde allí se despliega una vista panorámica impactante que permite contemplar gran parte de la ciudad de Barcelona y algunos de sus íconos más reconocidos. En un mismo recorrido visual se pueden apreciar joyas arquitectónicas como la Sagrada Familia, la Casa Batlló y la Torre Glòries, tres postales obligadas de la capital catalana.

terraza y pileta

En cuanto a las tarifas, las habitaciones de categoría inicial parten desde los 403 euros por noche (unos 682 mil pesos), mientras que la exclusiva penthouse suite asciende a 1933 euros (3.228.000 pesos), cifras que reflejan el nivel de lujo y servicios que ofrece el lugar.

habitación 1

El sitio web también precisa que el hotel está emplazado en pleno corazón de Barcelona, sobre el tradicional Paseo de Gracia, y que abrió sus puertas en 1918. A lo largo del tiempo logró consolidarse como un emblema de elegancia clásica y estilo atemporal, en línea con los establecimientos más distinguidos del circuito internacional.

Con más de un siglo de trayectoria, el hotel fue escenario de acontecimientos políticos, culturales e históricos de relevancia, situaciones que fueron moldeando su carácter distintivo. Esa identidad propia se percibe hoy en cada rincón: desde los detalles decorativos hasta las propuestas de confort pensadas para ofrecer una experiencia a la altura de su legado.