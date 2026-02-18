El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias y marcó un límite en la discusión por la reforma laboral

La nueva estrategia del Gobierno ante el Congreso

Milei publicó este miércoles un decreto para prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. En el mismo, incluyó para ser debatiido en el Congreso otro tema conflictivo con la oposición: un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. El objetivo es modificar la ley sancionada el año pasado por la oposición, que había sido vetada por Milei y que la Justicia instó a cumplir. La norma sigue siendo rechazada por el Poder Ejecutivo por considerar que "no hay fondos" y que rompe con el plan económico.

Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo gire a Diputados el nuevo proyecto y se agregue al temario del plenario de comisiones y, si es posible, que sea tratado este mismo jueves en el recinto.

El plan del Gobierno es tener dictamen para la reforma laboral este miércoles y que el proyecto, sin el artículo 44, sea votado un día después en Diputados para que regrese en una semana al Senado y sea convertido en ley. Este último podría concretarse el viernes 27.

En tanto, el Gobierno espera que en la próxima sesión del Senado, prevista para el 25 de febrero, llegue con dictamen de comisión aprobado para votar laley de Glaciares, la baja a la edad de imputablidad y el acuerdo Mercosur-UE.

Clima de tensión con paro general de la CGT y posibles movilizaciones

Toda la discusión se dará este jueves en un clima de extrema tensión con la CGT, que este miércoles ratificó el llamado a un paro general de 24 horas a partir de la medianoche, anticipando que la protesta afectará a todas las actividades, mientras había expectativas sobre el nivel de adhesión en los medios de transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2024087028808159279?s=20&partner=&hide_thread=false CGT CONVOCA PARO NACIONAL



Conferencia en vivo | Miralo acá: https://t.co/7yqFAXsaaN



En defensa del trabajo argentino — CGT (@cgtoficialok) February 18, 2026

En ese marco, anunciaron su adhesión los gremios de Transporte: no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales. Otras ramas que adherirán a la medida son los bancarios; los estatales de ATE y UPCN; los gremios de logística como camioneros, que afectarían los transportes de cargas, distribución y recolección de residuos; y los metalúrgicos de la UOM y aceiteros.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad nacional anunció un operativo policial en los alrededores del Congreso con la aplicación del protocolo antipiquetes para garantizar la sesión de la Cámara de Diputados.

En un comunicado, el organismo a cargo de Alejandra Monteoliva advirtió a los medios y periodistas que cubran la actividad del Congreso este jueves que se hagan responsables de su seguridad ante la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia.