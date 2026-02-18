El Gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias y marcó un límite en la discusión por la reforma laboral
Milei firmó un decreto para extender el debate en el Congreso, al tiempo que en Casa Rosada dijeron que solo aceptarán eliminar el artículo 44 de la norma. La CGT convocó a un paro y se prevé un gran operativo policial frente al parlamento.
La mesa política del Gobierno solo acepta eliminar el artículo 44 de la reforma laboral. Foto: Archivo Casa Rosada
Mientras el presidente Javier Milei decidió prorrogar este miércoles, a través de un decreto, las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero, en el Gobierno anticiparon que solo aceptan eliminar el artículo 44 de la reforma laboral y rechazan más cambios propuestos por la oposición. En relación con este último ítem, el oficialismo no está dispuesto a aceptar el cobro de sueldos a través de illeteras virtuales (como reclaman desde el bloque del PRO) o la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral para cambiar el sistema de indemnizaciones por despidos.
Cerca del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmaron a A24.com que el único cambio que acepta el Gobierno al texto que ya tiene media sanción del Senado es "la eliminación del artículo 44", que fue duramente cuestionado no solo por los gremios de la CGT, sino por la mayoría de los bloques aliado. El mayor cuestionamiento se dio porque el artículo había sido incluido a último momento, y algunos senadores denunciaron que votaron sin haberlo leído.
La decisión de dar marcha atrás fue tomada el martes durante una reunión virtual de la mesa chica del Gabinete, encabezada por Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Luis Caputo, y los principales negociaciones del Gobierno en el Congreso: la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli. En la Casa Rosada aseguran contar con los votos para sesionar este jueves en Diputados.
Por su parte, mientras la CGT convocó a un paro general y varios gremios llaman a movilizarse este jueves al Congreso, desde otros sectores de la oposición presionaban para introducir más cambios.
La nueva estrategia del Gobierno ante el Congreso
Milei publicó este miércoles un decreto para prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. En el mismo, incluyó para ser debatiido en el Congreso otro tema conflictivo con la oposición: un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. El objetivo es modificar la ley sancionada el año pasado por la oposición, que había sido vetada por Milei y que la Justicia instó a cumplir. La norma sigue siendo rechazada por el Poder Ejecutivo por considerar que "no hay fondos" y que rompe con el plan económico.
Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo gire a Diputados el nuevo proyecto y se agregue al temario del plenario de comisiones y, si es posible, que sea tratado este mismo jueves en el recinto.
El plan del Gobierno es tener dictamen para la reforma laboral este miércoles y que el proyecto, sin el artículo 44, sea votado un día después en Diputados para que regrese en una semana al Senado y sea convertido en ley. Este último podría concretarse el viernes 27.
Clima de tensión con paro general de la CGT y posibles movilizaciones
Toda la discusión se dará este jueves en un clima de extrema tensión con la CGT, que este miércoles ratificó el llamado a un paro general de 24 horas a partir de la medianoche, anticipando que la protesta afectará a todas las actividades, mientras había expectativas sobre el nivel de adhesión en los medios de transporte.
En ese marco, anunciaron su adhesión los gremios de Transporte: no habrá colectivos (UTA), trenes (La Fraternidad), subtes ni vuelos comerciales. Otras ramas que adherirán a la medida son los bancarios; los estatales de ATE y UPCN; los gremios de logística como camioneros, que afectarían los transportes de cargas, distribución y recolección de residuos; y los metalúrgicos de la UOM y aceiteros.
En ese marco, el Ministerio de Seguridad nacional anunció un operativo policial en los alrededores del Congreso con la aplicación del protocolo antipiquetes para garantizar la sesión de la Cámara de Diputados.
En un comunicado, el organismo a cargo de Alejandra Monteoliva advirtió a los medios y periodistas que cubran la actividad del Congreso este jueves que se hagan responsables de su seguridad ante la posibilidad de que se produzcan hechos de violencia.