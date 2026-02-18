Refuerzos de ANSES: cuánto se puede cobrar para la vuelta a clases en 2026

AUH en febrero: el primer ingreso del esquema

Con el aumento del 2,85% por movilidad, el monto de la AUH volvió a actualizarse.

Cuánto se cobra por hijo

AUH por hijo (80%) : $103.276,80

AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20

Ese dinero constituye la base del ingreso mensual y es el primer refuerzo para afrontar los gastos escolares.

AUH_Tarjeta

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que ordena el presupuesto

Aunque está destinada a la compra de alimentos, su impacto real es indirecto:

al cubrir la comida, libera la AUH para útiles, mochilas o guardapolvos.

Montos vigentes

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Se deposita automáticamente en la misma cuenta de la AUH y no requiere trámite.

Complemento Leche: el extra silencioso para nivel inicial

Las familias con chicos de hasta 3 años reciben el beneficio del Plan de los 1000 Días.

Monto actualizado

$48.691 por cada menor

Es un ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que en esta etapa del año resulta clave para:

materiales del jardín

pañales

útiles del nivel inicial

Ayuda Escolar Anual: el refuerzo más fuerte para el inicio de clases

El pago más esperado para la vuelta al colegio llega con la Ayuda Escolar Anual.

Monto 2026

$85.000 por hijo

Se acredita de forma masiva en marzo, pero tiene un requisito fundamental:

haber presentado el Certificado de Escolaridad en Mi ANSES.

Sin ese formulario cargado y validado, el sistema no habilita el cobro.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH con los refuerzos

Cuando se combinan todos los beneficios, el ingreso cambia de manera significativa.

Ejemplo: familia con 2 hijos

AUH: $206.553,60

Tarjeta Alimentar: $81.936

Ayuda Escolar: $170.000

Total aproximado: $458.489

Y si hay un menor de 3 años:

Complemento Leche: $48.691



El monto total supera los $500.000.

El dato que no hay que pasar por alto

El único refuerzo que requiere gestión es la Ayuda Escolar.

Para cobrarla hay que:

Ingresar a Mi ANSES

Ir a la sección Hijos

Cargar el Certificado de Escolaridad

Quienes completen este paso a tiempo recibirán el pago de forma automática en marzo.