Febrero marca el momento más exigente del año para las familias con chicos en edad escolar. La compra de útiles, zapatillas, uniformes y materiales especiales obliga a reorganizar el presupuesto y, en muchos hogares, el ingreso mensual no alcanza.
ANSES activa en febrero y marzo una serie de refuerzos que permiten aumentar el ingreso familiar en la previa del inicio de clases. Tarjeta Alimentar, Ayuda Escolar y Complemento Leche se combinan para cubrir útiles, ropa y gastos básicos.
Refuerzos de ANSES: cuánto se puede cobrar para la vuelta a clases en 2026
Febrero marca el momento más exigente del año para las familias con chicos en edad escolar. La compra de útiles, zapatillas, uniformes y materiales especiales obliga a reorganizar el presupuesto y, en muchos hogares, el ingreso mensual no alcanza.
Para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la clave en 2026 no está solo en el aumento por movilidad, sino en los refuerzos que se activan en simultáneo y que permiten sumar dinero extra en la previa del inicio del ciclo lectivo.
Se trata de un esquema que combina:
el haber mensual actualizado
la Tarjeta Alimentar
la Ayuda Escolar Anual
el Complemento Leche (cuando corresponde)
La suma de estos ingresos puede acercar a una familia a los $400.000 o más, dependiendo de la cantidad de hijos.
Con el aumento del 2,85% por movilidad, el monto de la AUH volvió a actualizarse.
Cuánto se cobra por hijo
AUH por hijo (80%): $103.276,80
AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20
Ese dinero constituye la base del ingreso mensual y es el primer refuerzo para afrontar los gastos escolares.
Aunque está destinada a la compra de alimentos, su impacto real es indirecto:
al cubrir la comida, libera la AUH para útiles, mochilas o guardapolvos.
Montos vigentes
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Se deposita automáticamente en la misma cuenta de la AUH y no requiere trámite.
Las familias con chicos de hasta 3 años reciben el beneficio del Plan de los 1000 Días.
Monto actualizado
$48.691 por cada menor
Es un ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que en esta etapa del año resulta clave para:
materiales del jardín
pañales
útiles del nivel inicial
El pago más esperado para la vuelta al colegio llega con la Ayuda Escolar Anual.
Monto 2026
$85.000 por hijo
Se acredita de forma masiva en marzo, pero tiene un requisito fundamental:
haber presentado el Certificado de Escolaridad en Mi ANSES.
Sin ese formulario cargado y validado, el sistema no habilita el cobro.
Cuando se combinan todos los beneficios, el ingreso cambia de manera significativa.
Ejemplo: familia con 2 hijos
AUH: $206.553,60
Tarjeta Alimentar: $81.936
Ayuda Escolar: $170.000
Total aproximado: $458.489
Y si hay un menor de 3 años:
Complemento Leche: $48.691
El monto total supera los $500.000.
El único refuerzo que requiere gestión es la Ayuda Escolar.
Para cobrarla hay que:
Ingresar a Mi ANSES
Ir a la sección Hijos
Cargar el Certificado de Escolaridad
Quienes completen este paso a tiempo recibirán el pago de forma automática en marzo.