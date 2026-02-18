En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Vuelta a clases
Previsional

Refuerzos de ANSES: cuánto se puede cobrar para la vuelta a clases en 2026

ANSES activa en febrero y marzo una serie de refuerzos que permiten aumentar el ingreso familiar en la previa del inicio de clases. Tarjeta Alimentar, Ayuda Escolar y Complemento Leche se combinan para cubrir útiles, ropa y gastos básicos.

Febrero marca el momento más exigente del año para las familias con chicos en edad escolar. La compra de útiles, zapatillas, uniformes y materiales especiales obliga a reorganizar el presupuesto y, en muchos hogares, el ingreso mensual no alcanza.

Para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la clave en 2026 no está solo en el aumento por movilidad, sino en los refuerzos que se activan en simultáneo y que permiten sumar dinero extra en la previa del inicio del ciclo lectivo.

Se trata de un esquema que combina:

  • el haber mensual actualizado

  • la Tarjeta Alimentar

  • la Ayuda Escolar Anual

  • el Complemento Leche (cuando corresponde)

La suma de estos ingresos puede acercar a una familia a los $400.000 o más, dependiendo de la cantidad de hijos.

AUH en febrero: el primer ingreso del esquema

Con el aumento del 2,85% por movilidad, el monto de la AUH volvió a actualizarse.

Cuánto se cobra por hijo

  • AUH por hijo (80%): $103.276,80

  • AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20

Ese dinero constituye la base del ingreso mensual y es el primer refuerzo para afrontar los gastos escolares.

AUH_Tarjeta

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que ordena el presupuesto

Aunque está destinada a la compra de alimentos, su impacto real es indirecto:

al cubrir la comida, libera la AUH para útiles, mochilas o guardapolvos.

Montos vigentes

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Se deposita automáticamente en la misma cuenta de la AUH y no requiere trámite.

Complemento Leche: el extra silencioso para nivel inicial

Las familias con chicos de hasta 3 años reciben el beneficio del Plan de los 1000 Días.

Monto actualizado

  • $48.691 por cada menor

Es un ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que en esta etapa del año resulta clave para:

  • materiales del jardín

  • pañales

  • útiles del nivel inicial

Ayuda Escolar Anual: el refuerzo más fuerte para el inicio de clases

El pago más esperado para la vuelta al colegio llega con la Ayuda Escolar Anual.

Monto 2026

  • $85.000 por hijo

Se acredita de forma masiva en marzo, pero tiene un requisito fundamental:

haber presentado el Certificado de Escolaridad en Mi ANSES.

Sin ese formulario cargado y validado, el sistema no habilita el cobro.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH con los refuerzos

Cuando se combinan todos los beneficios, el ingreso cambia de manera significativa.

Ejemplo: familia con 2 hijos

  • AUH: $206.553,60

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Ayuda Escolar: $170.000

Total aproximado: $458.489

Y si hay un menor de 3 años:

    • Complemento Leche: $48.691

El monto total supera los $500.000.

El dato que no hay que pasar por alto

El único refuerzo que requiere gestión es la Ayuda Escolar.

Para cobrarla hay que:

  • Ingresar a Mi ANSES

  • Ir a la sección Hijos

  • Cargar el Certificado de Escolaridad

Quienes completen este paso a tiempo recibirán el pago de forma automática en marzo.

