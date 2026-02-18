En vivo Radio La Red
Política
Paro general
CGT
Medida de fuerza

Paro general: la CGT, con fuertes críticas a la reforma laboral, le puso fecha a la medida de fuerza

La cúpula de la CGT anunció este miércoles un paro contra el proyecto que impulsa el Gobierno: "La Argentina se paralizará de punta a punta". Los gremialistas se refirieron también al cierre de la fábrica Fate.

La CGT confirmó un paro general de 24 horas el día que se trate la Reforma Laboral en el Congreso. (Foto: captura A24)
"Esta CGT ha decidido que cuando se trate esta ley va a hacer un paro de 24 horas sin que haya ninguna actividad que lleve adelante su función", indicó Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro de la República Argentina.

El objetivo del oficialismo es obtener dictamen hoy mismo para poder sesionar este jueves en el recinto principal.

En caso de que avance la iniciativa, el secretario del triunvirato, Cristian Jerónimo, advirtió: "Mañana no termina nada. La medida va a ser contundente; va a estar parada la Argentina de una punta a otra".

La CGT aseguró que no está en contra de la modernización laboral

Durante la conferencia de prensa, en la sede de la calle Azopardo al 800, Sola aseguró que desde la central obrera no están "en contra de una modernización laboral", aunque aclaró que buscan una actualización "sin que signifique perder derechos".

"Esta CGT, como lo ha manifestado tantas veces, está en desacuerdo con este proyecto de ley que ataca a los trabajadores", agregó Sola, quien además sostuvo que el proyecto oficialista es "inconstitucional".

Antes de iniciar el anuncio de la medida de fuerza, la CGT también expresó su solidaridad con los 920 empleados despedidos de la fábrica de neumáticos Fate, que este miércoles anunció el cierre definitivo de su histórica planta de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

“Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y Fate es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino", detalló.

Y agregó: "Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas. A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y el de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones".

"Los únicos sectores que han crecido son el financiero, el de la agroindustria, la minería y la energía, que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”, concluyó el secretario general.

