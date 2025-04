Aseguran que La Tora comenzó un nuevo romance con un famoso cantante: "Hace tres meses"

“Están saliendo hace tres meses La Tora y Maxi de 18 Kilates. Yo le pregunté y se hizo la boluda pero por otro lado ya lo tenía chequeado”, confirmó Pepe luego de un enigmático.

Además, aseguró que fueron vistos juntos y explicó: “El último fin de semana ella lo fue a acompañar en los shows de su gira”.

Nacho Castañares y la confesión más cruel de su relación con la Tora de Gran Hermano: "Le tuve..."

Nacho Castañares contestó si estuvo enamorado realmente de la Tora Lucila Villar de Gran Hermano, con quien estuvo en pareja antes de iniciar su actual relación con Coti Romero.

Invitado al espacio en redes de preguntas picantes de Franco Tita, Nacho fue consultado de manera directa: "¿Estuviste realmente enamorado de la Tora?".

Y el joven aclaró: “Es alguien a quien le tuve mucho cariño y con quien teníamos una relación muy linda (la Tora) pero lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y ahora me siento enamorado realmente. Así que creo que no”, contó con sinceridad.

"Hoy en día creo que sí", añadió sobre su actual noviazgo con la correntina, quien venía de separarse del Cone Alexis Quiroga.

Y en cuanto a su distancia con Julieta Poggio, otra ex GH que era su amiga, Nacho Castañares comentó: "Estamos en un intervalo que no tenemos relación por diversos motivos".

"Yo intenté que las cosas estuvieran calmas y no se pudo, no hubo respeto en algunas cosas. Está todo bien, sabe ella lo que yo la aprecio pero Coti es mi pareja y el que no lo entienda no pasa nada", concluyó marcando que el inicio de su amor con Coti influyó en la distancia con Julieta.