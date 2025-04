Chiara lanzó su jugada más fuerte y va con todo contra Luz en Gran Hermano 2024

Embed

Luego, durante una conversación en la habitación con Sandra Priore, Chiara opinó sobre la relación entre Selva Pérez y Eugenia Ruiz: "No tienen que crecer más como duo".

"Empecemos a cortarlas de raíz, boluda, después vamos al objetivo final", le sugirió la pescadera. "No. Yo voy por Luz, está al caer", aseguró Chiara sobre la jujeña.

Y agregó: "Ellas no se van a ir ahora, tenés que pensar".

La furia de Chiara con Luz tras la decisión de El Pestañas en Gran Hermano 2024

Después de que Alberto 'El Pestañas', el novio de Luz Tito, ganara un polémico beneficio y expulsara a Giovanni, el hermano de Chiara Mancuso, la morocha estalló de furia en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe).

"Todo bien. No te preocupes. Hoy lo eliminás a mi hermano, yo después elimino a Luz del juego", le contestó irritada Chiara a Alberto. Acto seguido, tras despedir a su hermano, la participante reaccionó de la peor manera y le rompió los cigarrillos en la cara a la jujeña.

Luego, cuando ingresó virtualmente el conductor Santiago del Moro, Chiara hizo su descargo y liquidó al Pestañas. "Que se agarren, porque sigo para adelante y estoy más fuerte que nunca. Ellos me quieren sacar y no van a poder", disparó la morocha.

"Que me sigan fulminando, que me sigan sacando a mi hermano, que me sigan nominado, que voy a seguir. Porque acá depende solamente de la gente", siguió Chiara enojadísima.

Instantes después, Alberto opinó sobre su dramática reacción: "Al final cada uno reacciona como reaciona. Se entiende que me da mucha pena echar a un familiar. Yo entiendo que cualquier familiar me hubiese dolido. La reacción que ha tenido... eso dice mucho de la persona. Yo no lo comparto".

"Lo único que me falta es que vos juzgues mi juego y mi reacción. Vos de mí no hables, no te permito hablar de mí enfrente mío", le respondió irritada Chiara.

"Me siento mal por echar a Giovanni, porque me parece un chico super bueno, super respetuoso, super amable, no me esperaba esa reacción. La verdad creo que es entendible la decisión, entonces que tenga una reacción así me parece desubicada", sumó Alberto.