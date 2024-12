El Gobierno, sobre las vacaciones de funcionarios: "El Presidente no prohibió que viajemos, pidió lógica y austeridad"

"El presidente no prohibió que viajemos al exterior. No sé quién les pasó la información completa o falsa. Nos pidió lógica, austeridad y razonabilidad y es lo que vamos a hacer todos. Los que se queden en el país, los que viajen a países limítrofes o los que viajen al Congo Belga. No hubo prohibición. Varios funcionarios se van a ir al exterior", sostuvo Adorni.