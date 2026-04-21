Las universidades convocaron a una marcha para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento. 

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En los últimos días, el conflicto sumó nuevas acciones de visibilización, como el paro a la japonesa, con clases públicas, actividades abiertas y servicios gratuitos para la comunidad en distintas facultades.

Un conflicto que escala desde 2024

La disputa por el financiamiento universitario no es nueva. Comenzó en 2024 con una primera marcha masiva y, desde entonces, acumuló tres movilizaciones federales.

Con el paso del tiempo, el foco se desplazó hacia el plano salarial. Los gremios sostienen que docentes y no docentes perdieron poder adquisitivo, lo que complica la continuidad de las actividades académicas.

La ley vigente obliga al Estado a garantizar actualizaciones periódicas tanto en sueldos como en partidas presupuestarias, además de contemplar la actualización de becas, un punto clave para sostener el acceso de los estudiantes.

las-universidades-convocaron-a-la-cuarta-marcha-federal-en-reclamo-de-que-el-gobierno-cunpla-con-la-ley-de-financiamiento-foto-tnjuan-pablo-chaves-MD65PHTS7NGHLMUCXBNA3IL77Y Las universidades convocaron a la cuarta marcha federal en reclamo de que el Gobierno cunpla con la ley de financiamiento.

La disputa judicial y la respuesta del Gobierno

El conflicto también se trasladó a la Justicia. Fallos de primera instancia y de Cámara ordenaron aplicar artículos centrales de la ley, vinculados a recomposición salarial y financiamiento, pero el Estado apeló y el expediente sigue abierto.

Desde el Gobierno rechazan la implementación de la norma. Argumentan que no define fuentes de financiamiento concretas y que podría afectar el equilibrio fiscal.

En paralelo, el oficialismo impulsa en el Congreso un nuevo proyecto que reduce el alcance de las actualizaciones y no contempla la recomposición correspondiente a 2024.

Una nueva marcha para presionar

En este contexto, la convocatoria del 12 de mayo busca reinstalar el tema en la agenda pública y ejercer presión para que se cumpla la ley vigente.

Con un conflicto que sigue sin resolución, las universidades apuestan a una nueva demostración en las calles que podría marcar un punto de inflexión en la discusión por el financiamiento educativo en la Argentina.