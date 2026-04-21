"Lo soñé": la increíble premonición de Milton Delgado sobre el penal de Boca en el Superclásico

Qué dijo Milton Delgado sobre el penal reclamado por River

Al igual que lo hizo el capitán del equipo, Delgado no esquivó la polémica jugada del final entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. El juvenil fue tajante al apoyar la decisión del árbitro Darío Herrera: “Para mí no fue penal. Blanco le mete el cuerpo y el jugador de ellos exagera un poco". Además, utilizó el mismo argumento que su compañero de selección al afirmar que "si cobran eso, tienen que cobrar mil por partido".

El presente de Boca y el gran objetivo en la Copa Libertadores

Para el mediocampista, que se ha vuelto una pieza inamovible para Claudio Úbeda, la clave del éxito en el Monumental estuvo en el esfuerzo colectivo. “Fuimos justos ganadores del Superclásico, el equipo hizo un trabajo que no se ve pero es el trabajo sucio", analizó, resaltando que River solo pudo inquietar mediante centros.

De cara al futuro, el volante no ocultó la ambición del plantel: “Hay mucha ilusión por ganar una Libertadores con este club. Para Boca la Libertadores es lo máximo y para nosotros también". Actualmente, el Xeneize lidera el Grupo D tras vencer a Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, y ya se enfoca en el trascendental duelo del próximo martes ante Cruzeiro en Brasil, donde buscará consolidar su invicto internacional.