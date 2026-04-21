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"Lo soñé": la increíble premonición de Milton Delgado sobre el penal de Boca en el Superclásico

El volante juvenil de Boca confesó que había anticipado la jugada clave del partido. Además, analizó la polémica del final, respaldó los dichos de Leandro Paredes y se ilusionó con la Copa Libertadores.

Lo soñé: la increíble premonición de Milton Delgado sobre el penal de Boca en el Superclásico

El triunfo de Boca Juniors ante River Plate en el Monumental sigue sumando capítulos que alimentan la mística del vestuario xeneize. En esta oportunidad, fue Milton Delgado quien sorprendió a todos al revelar una intimidad sobre la previa del partido: una premonición que terminó definiendo su conducta durante el minuto más tenso del Superclásico.

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En una entrevista exclusiva con TyC Sports, el mediocampista confesó que sabía que el equipo tendría una oportunidad desde los doce pasos. “No miré el gol de penal de Paredes. Soñé que íbamos a tener un penal y no lo tenía que ver", reveló Delgado, explicando la curiosa imagen que se viralizó donde se lo veía de espaldas mientras el capitán ejecutaba la falta.

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Delgado no miró el penal de Paredes en el Superclásico.

Por qué Milton Delgado no miró el penal de Boca ante River

La decisión del volante no fue una cábala improvisada, sino una respuesta a su propio sueño. "El sueño quedó ahí, no sabía qué pasaba”, agregó, dejando en claro que su intuición le marcó que debía evitar el contacto visual con la jugada para que el desenlace fuera positivo. Su "sacrificio" dio resultado, ya que Paredes cambió la falta por gol para el 1-0 definitivo.

Qué dijo Milton Delgado sobre el penal reclamado por River

Al igual que lo hizo el capitán del equipo, Delgado no esquivó la polémica jugada del final entre Lautaro Blanco y Lucas Martínez Quarta. El juvenil fue tajante al apoyar la decisión del árbitro Darío Herrera: “Para mí no fue penal. Blanco le mete el cuerpo y el jugador de ellos exagera un poco". Además, utilizó el mismo argumento que su compañero de selección al afirmar que "si cobran eso, tienen que cobrar mil por partido".

El presente de Boca y el gran objetivo en la Copa Libertadores

Para el mediocampista, que se ha vuelto una pieza inamovible para Claudio Úbeda, la clave del éxito en el Monumental estuvo en el esfuerzo colectivo. “Fuimos justos ganadores del Superclásico, el equipo hizo un trabajo que no se ve pero es el trabajo sucio", analizó, resaltando que River solo pudo inquietar mediante centros.

De cara al futuro, el volante no ocultó la ambición del plantel: “Hay mucha ilusión por ganar una Libertadores con este club. Para Boca la Libertadores es lo máximo y para nosotros también". Actualmente, el Xeneize lidera el Grupo D tras vencer a Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, y ya se enfoca en el trascendental duelo del próximo martes ante Cruzeiro en Brasil, donde buscará consolidar su invicto internacional.

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