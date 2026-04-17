Citaron a la exministra Carla Vizzotti a indagatoria  por la compra de vacunas contra el COVID. 

carla-vizzotti-en-conferencia-de-prensa-en-plena-pandemia-de-covid-19-foto-telam-RWOZYYXUBNEH3AUI2VW7BZ7JVQ Carla Vizzotti en conferencia de prensa, en plena pandemia de Covid-19. (Foto: Telam).

En un dictamen de más de 30 páginas, Stornelli plantea que ex funcionarios y empresarios habrían privilegiado intereses económicos por sobre la salud pública. La hipótesis central indica que el Estado argentino demoró de forma deliberada el acuerdo con Pfizer para beneficiar a laboratorios con vínculos locales.

El documento judicial sostiene que “habría existido en torno a las contrataciones otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

Carlos-Stornelli-h El fiscal Carlos Stornelli sostiene que durante la pandemia pudo haber funcionado una “matriz de corrupción".

El punto clave: la oferta de Pfizer en 2020

De acuerdo con la investigación, en agosto de 2020, en el inicio de la pandemia, Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entrega de 13,2 millones de dosis. Dentro de ese esquema, 3 millones de vacunas podían llegar entre fines de 2020 y comienzos de 2021, un período clave para inmunizar a la población de riesgo.

Sin embargo, el Gobierno optó por avanzar con acuerdos con otros laboratorios, como AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

vacuna_covid_Pfizer_01 La Justicia busca determinar si existió una demora deliberada en el acuerdo con Pfizer.

Una causa que reabre el debate sobre la gestión de la pandemia

El expediente judicial pone nuevamente bajo la lupa las decisiones tomadas durante la emergencia sanitaria. Mientras avanzan las indagatorias, la causa podría tener alto impacto político y judicial, al revisar uno de los momentos más sensibles de la gestión del Covid-19 en la Argentina.