Milei participó del aniversario de la independencia de Israel, habló de "naciones amigas" y cantó en el acto

"La luz que irradian estas antorchas me recuerda a los valientes Macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo", expresó Milei.

Israel canción Nino El presidente cantó la canción Libre de Nino Bravo durante la celebración de la independencia de Israel. (Foto: prensa Presidencia).

El presidente agradeció la invitación al presidente local, Isaac Herzog, al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al "pueblo de Israel". Además, reiteró su intención de trasladar la Embajada argentina en Israel a Jerusalén, ciudad que definió como "la capital espiritual" de la nación judía.

Antes de dar su discurso, el presidente se subió al escenario para cantar la canción de Nino Bravo Libre.

Tras el encendido de antorchas en el Monte Herzl, el mandatario culminará su gira en Israel y volará este martes hacia Argentina, donde se espera que arribe el miércoles a las 10.