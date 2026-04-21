Milei participó del aniversario de la independencia de Israel, habló de "naciones amigas" y cantó en el acto

El presidente Javier Milei participó hoy de la celebración por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel. Allí destacó que "Argentina e Israel son naciones amigas".
El presidente Javier Milei encabezó la celebración por los 78 años de la independencia de Israel y aseguró que ambos países mantienen un vínculo basado en valores compartidos. El mandatario cantó la canción Libre de Nino Bravo.
"Argentina e Israel son naciones amigaas", destacó el presidente. (Foto: prensa Presidencia).
El presidente Javier Milei participó hoy de la celebración por el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel. Allí destacó que "Argentina e Israel son naciones amigas".
"En esta vida hay socios y hay amigos, los socios se unen momentáneamente por un interés utilitario y luego cada uno sigue su camino. Los amigos, en cambio, forjan lazos inquebrantables para toda la vida, unidos por valores morales y compartidos. Tengo la alegría de decir que Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas", indicó el mandatario en su discurso.
Sobre su participación en la ceremonia, valoró: "Me siento profundamente agradecido de poder encender una de las 12 antorchas y más especial aún que sea la última, la más importante de todas, ya que cierra el círculo y las engloba a todas".
"La luz que irradian estas antorchas me recuerda a los valientes Macabeos, quienes no se dejaron amedrentar por el poderío enemigo, sino que hicieron frente y trajeron el milagro de la luz en medio de tanta oscuridad. De ellos aprendimos que la victoria en el campo de batalla no se da por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo", expresó Milei.
El presidente agradeció la invitación al presidente local, Isaac Herzog, al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al "pueblo de Israel". Además, reiteró su intención de trasladar la Embajada argentina en Israel a Jerusalén, ciudad que definió como "la capital espiritual" de la nación judía.
Antes de dar su discurso, el presidente se subió al escenario para cantar la canción de Nino Bravo Libre.
Tras el encendido de antorchas en el Monte Herzl, el mandatario culminará su gira en Israel y volará este martes hacia Argentina, donde se espera que arribe el miércoles a las 10.