El ministro de Transporte cuestionó las medidas que Alberto Fernández y Martin Guzmán impulsaron por la falta de gasoil.

La interna oficialista no da tregua y las diferencias continúan respecto a las políticas de Gobierno que impulsa el presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía Martín Guzmán. En este contexto, el titular de la cartera de Transporte, Alexis Guerrera, sostuvo este sábado que "la tarifa de referencia no va a destrabar el reclamo por la falta de gasoil", y que no es un tema que considere que sea el causante de los múltiples cortes en el país.