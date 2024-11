El nuevo cruce de Victoria Villarruel y Axel Kicillof por los libros bonaerenses con contenido sexual

Así, Villarruel apuntó específicamente a uno de los textos que Kicillof mostró en su publicación. "El libro que tenés en la mesa titulado 'Si no fueras tan niña' es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30, en serio usás esa tragedia para meterle mierda en la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires?", objetó.

villarruel.png

Más críticas libertarias hacia Axel Kicillof

Otro de los funcionarios que reprobó la publicación de Axel Kicillof fue José Luis Espert. "Desagradable", escribió el diputado libertario como respuesta al posteo del mandatario bonaerense.

También salió al cruce de Kicillof el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra: "Así como lo ves, le hizo perder más de USD64.000.000.000 al país. Es, actualmente, el peor político de todos".

Hace diez días, poco después de que estallara la polémica por estos libros, Villarruel se subió al tema y cargó duro contra el gobernador.

marra.png

"Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece", disparó. Además, pidió retirar los libros de las aulas y que se respete "la inocencia" de los niños.

En su cuenta de Instagram, la vicepresidenta publicó fragmentos del libro que Kicillof leía en su publicación de este domingo. "Sacó su pija por encima del bóxer y me la acercó a la boca. Me dejé llevar a un beso tan suave como si lo que besara fuese una lengua. Le bajé el bóxer del todo. La piel que tocaba me gustaba. Podía apretarla con los labios mientras", dice parte del texto citado por Villarruel.

"Perdonen lo explícito pero esto no es educación y los padres no deben permitir que se sexualice a sus hijos", criticó.