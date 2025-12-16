El oficialismo logró dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y se prepara para una tensa sesión el miércoles

Previsibilidad ante los mercados

El titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto afirmando que representa un giro hacia la responsabilidad fiscal. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, sostuvo.

En ese sentido, criticó el impacto de la inflación y planteó que la propuesta busca ordenar las cuentas públicas. "No gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio", señaló.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez cuestionó la estrategia del oficialismo y reclamó mayor transparencia en el proceso. Pidió conocer formalmente los cambios introducidos respecto del dictamen firmado en noviembre pasado, y recordó que su espacio había elaborado una propuesta propia en aquel momento.

El legislador santafesino advirtió sobre el manejo presupuestario de los últimos años. “Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”, expresó.

El debate legislativo continuará en el recinto con tres dictámenes sobre el Presupuesto y dos sobre el proyecto de Compromiso Fiscal. La definición quedará en manos del pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión que empezará este miércoles y que el oficialismo busca sea lo más corta posible.

La idea es que el Senado lo pueda empezar a debatir el viernes para poder darle sanción definitiva en la semana del 29 de diciembre.