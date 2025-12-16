En vivo Radio La Red
El oficialismo logró dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y se prepara para una tensa sesión el miércoles

La iniciativa fue tratada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto al proyecto de "regla fiscal". Unión por la Patria anticipó dictámenes propios para ambas propuestas.

El oficialismo logró dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y se prepara para una tensa sesión el miércoles

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026 y para el de Compromiso Fiscal, durante una reunión realizada este martes al mediodía en el marco del período de sesiones extraordinarias. Logró la firma de los legisladores de La Libertad Avanza, de los aliados del PRO y la UCR, y de diputados que responden a provincias "independientes". En paralelo, Unión por la Patria anunció que presentará dictámenes alternativos para ambos temas, al igual que el bloque de Provincias Unidas

La iniciativa del oficialismo obtuvo 28 firmas a favor y 6 en disidencia, mientras que un dictamen de minoría fue impulsado por Provincias Unidas con 3 firmas. En cuanto al proyecto de Compromiso Fiscal, se alcanzaron también 28 firmas, con 4 disidencias.

El debate fue encabezado por el presidente de la comisión, "Bertie" Benegas Lynch, y contó con la participación de referentes de distintos bloques. También se discutió el proyecto conocido como "regla fiscal", cuyo tratamiento paralelo fue cuestionado por la oposición.

La jornada había comenzado con el análisis del proyecto de Inocencia Fiscal en Legislación Penal, pero el foco político se trasladó luego al Presupuesto, considerado una pieza clave para la estrategia económica del Gobierno.

Previsibilidad ante los mercados

El titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto afirmando que representa un giro hacia la responsabilidad fiscal. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, sostuvo.

En ese sentido, criticó el impacto de la inflación y planteó que la propuesta busca ordenar las cuentas públicas. "No gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio", señaló.

Desde Unión por la Patria, el jefe de bloque Germán Martínez cuestionó la estrategia del oficialismo y reclamó mayor transparencia en el proceso. Pidió conocer formalmente los cambios introducidos respecto del dictamen firmado en noviembre pasado, y recordó que su espacio había elaborado una propuesta propia en aquel momento.

El legislador santafesino advirtió sobre el manejo presupuestario de los últimos años. “Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”, expresó.

El debate legislativo continuará en el recinto con tres dictámenes sobre el Presupuesto y dos sobre el proyecto de Compromiso Fiscal. La definición quedará en manos del pleno de la Cámara de Diputados, en una sesión que empezará este miércoles y que el oficialismo busca sea lo más corta posible.

La idea es que el Senado lo pueda empezar a debatir el viernes para poder darle sanción definitiva en la semana del 29 de diciembre.

