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Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei confirmó que el Ejecutivo impulsará una iniciativa para terminar con las primarias y cuestionó su financiamiento con fondos públicos. La reforma también incluye el financiamiento de los partidos políticos y Ficha Limpia.

Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), modificar el financiamiento de la política y reflotar Ficha Limpia. "Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", publicó.

Leé también Con Milei a la cabeza, el oficialismo le rindió homenaje al papa Francisco a un año de su muerte
Javier Milei recordó su reconciliación con el papa Francisco y envió una carta al Episcopado (Foto: archivo).

"Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso, eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", adelantó el mandatario en su cuenta de la red social X.

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Además, el presidente anticipó que junto a ese proyecto enviará otro para cambiar el financiamiento de los partidos políticos y reflotar Ficha Limpia, que no llegó a ser sancionado el año pasado. "Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre", confió.

"Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo...!!!", celebró al final del mensaje el mandatario.

Milei en Israel

El anuncio del mandatario se produjo en el cierre de su tercer viaje a Israel, donde participó de la celebración por el Día de la Independencia. Durante la visita, cantó “Libre”, de Nino Bravo, y compartió actividades junto al primer ministro Benjamín Netanyahu.

En ese contexto, la iniciativa fue comunicada mientras el jefe de Estado aún se encontraba en Medio Oriente y comenzaba su regreso al país. Días atrás, según trascendió, la Mesa Política había definido avanzar con el envío del proyecto al Congreso a un año de las elecciones presidenciales.

El texto ingresará por la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza cuenta con respaldo entre propios y aliados. Luego, en caso de ser aprobado, el debate continuará en el Senado, donde el escenario aparece más ajustado entre oficialismo y oposición.

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