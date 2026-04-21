Luis Brandoni arrasa en Netflix junto con Ricardo Darín en su película más vista
Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años, protagonizó esta inolvidable película en Netflix con Ricardo Darín y hoy vuelve a estar entre las más comentadas.
Luis Brandoni arrasa en Netflix junto con Ricardo Darín en su película más vista. (Foto: Archivo)
El reconocido actor Luis Brandoni falleció este lunes 20 de abril a los 86 años, y la irrupción de "La odisea de los giles" en Netflix marcó un punto de inflexión en el catálogo reciente de la plataforma. La película argentina, dirigida por Sebastián Borensztein y basada en la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri, logró posicionarse entre lo más vist.
La trama no necesita rodeos para enganchar. Un grupo de vecinos de un pequeño pueblo pierde los ahorros de toda su vida tras caer en una estafa bancaria. Lo que sigue no es resignación, sino un plan tan improbable como emocional: recuperar lo que les pertenece. En ese punto, el espectador deja de ser un simple observador y se convierte en cómplice.
De qué trata "La odisea de los giles" en Netflix
El film logra algo difícil: transforma una historia local en un relato universal. La crisis económica, la corrupción institucional y la vulnerabilidad de la gente común son temas que atraviesan fronteras. Por eso, cuando los protagonistas descubren que fueron víctimas de un sistema injusto, la reacción emocional es inmediata.
"Tras perder los ahorros de su cooperativa agrícola a manos de un banquero corrupto y un abogado, un grupo de argentinos planea un atraco para recuperar lo que es suyo", sintetiza uno de los ejes centrales del relato. Esa frase resume el espíritu de la película: no hay héroes tradicionales, sino personas comunes empujadas al límite.
Cada escena construye tensión, pero también humanidad. No se trata solo del dinero perdido, sino de algo más profundo: la dignidad. Y es justamente ese concepto el que convierte la trama en algo más que una simple comedia o un thriller.
El elenco con Luis Brandoni y Ricardo Darín
Uno de los pilares fundamentales del éxito fue, sin dudas, su elenco. Ricardo Darín encabeza la historia con la solidez que lo caracteriza, acompañado por Luis Brandoni, en una dupla que transmite experiencia, carisma y credibilidad.
A ellos se suma el Chino Darín, que aporta frescura generacional, junto a un reparto coral que eleva cada escena: Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Marco Antonio Caponi, Guillermo Jacubowicz, Ale Gigena y Rita Cortese. Cada uno construye personajes con matices, lejos de los estereotipos.
La química entre ellos es clave. No hay protagonismos forzados, sino una construcción colectiva donde cada integrante tiene un rol definido. Esa dinámica refuerza el espíritu del grupo y permite que el espectador conecte con la historia desde múltiples perspectivas.
Netflix y el impacto de "La odisea de los giles"
La llegada a Netflix amplificó el alcance de la película. Lo que en su estreno original fue un éxito regional, se convirtió en un fenómeno internacional.
La plataforma permitió que audiencias de distintos países descubrieran la historia. Y, sorprendentemente, la conexión fue inmediata. Porque, más allá de las particularidades culturales, el conflicto es universal.
De qué murió Luis Brandoni: los detalles
La muerte de Luis Brandoni generó una profunda conmoción en el ambiente artístico. El actor falleció durante la madrugada de este lunes 20 de abril, a los 86 años, mientras permanecía internado en el Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.
Según se pudo reconstruir, el reconocido artista había sido ingresado el sábado 11 de este mes luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó un hematoma subdural como consecuencia de un golpe en la cabeza. A partir de ese episodio, su estado de salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva.
Embed
A pesar de los esfuerzos médicos, la evolución no fue la esperada y su cuadro terminó agravándose de forma irreversible, lo que derivó en su fallecimiento.
La noticia fue confirmada por el productor Carlos Rottemberg, quien lo despidió con palabras cargadas de reconocimiento, destacándolo como uno de los máximos exponentes de una generación que dejó una huella imborrable en el teatro y el cine nacional.