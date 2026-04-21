Crimen en Recoleta: un testigo complicó a Abel Guzmán y reveló cómo fue el ataque dentro de la peluquería
El hombre reconstruyó en la audiencia lo que pasó en el local el día del asesinato. En su relato, describió la actitud del acusado durante la jornada, el clima previo y el momento en que disparó contra Germán Medina.
Un testigo complicó a Abel Guzmán y reveló cómo fue el ataque dentro de la peluquería.
Un testimonio clave complicó este martes a Abel Guzmán en el juicio por el asesinato de Germán Medina, ocurrido en una peluquería del barrio porteño de Recoleta. Un compañero de trabajo reconstruyó la secuencia previa al crimen y describió con detalle el momento en que el acusado sacó un arma y disparó.
El testigo, Carlos Alberto Sorín, contó ante el tribunal que la jornada había comenzado con normalidad, pero que con el paso de las horas notó un comportamiento inusual en Guzmán.
“Lo veía serio, como ido, no era el mismo de siempre”, relató. Según su declaración, al mediodía le cortó el pelo al acusado, quien le pidió que lo rapara, y poco después lo vio salir del local, algo que, aseguró, no era habitual en él.
Al regresar, Guzmán se mantuvo aislado y pasó gran parte del tiempo en la cocina. Más tarde, incluso, compartieron un café fuera del local, una situación inédita entre ambos. Allí, el acusado le anticipó que “ese día se terminaba todo” y que necesitaba “paz mental”.
De acuerdo al relato, la tensión fue en aumento hasta la noche. Sorín describió que Guzmán cerró la puerta del local, bajó las cortinas y se acercó al dueño.
“Le dijo: ‘vos tenés algo para decirme’. El dueño respondió que hablarían al día siguiente. Entonces sacó el arma y dijo: ‘no, hoy vamos a hablar’”, declaró. El testigo intentó intervenir, pero fue amenazado: “Me dijo: ‘quedate quieto porque te vuelo la cabeza’”.
Luego, Guzmán obligó a todos a sentarse y lanzó una advertencia: “Ustedes no saben con quién se meten”. Acto seguido, miró a Medina y le disparó.
El dolor de la familia: “Pensé que estaba vivo”
Durante la audiencia también declaró la madre de la víctima, quien brindó un testimonio atravesado por la emoción. Recordó a su hijo como un joven trabajador y cuestionó la forma en que la familia se enteró de su muerte.
“Llegué al hospital pensando que estaba vivo y me encontré con que estaba en la morgue”, expresó. Además, criticó la difusión de imágenes del caso sin que ellos hubieran sido informados.
Entre lágrimas, pidió una condena ejemplar: “Tendría que tener una perpetua como la que nos tocó a nosotros, de no tener más a Germán”.
La causa y lo que viene en el juicio
El crimen ocurrió el 20 de marzo de 2024 en una peluquería de la calle Beruti. Tras el ataque, Guzmán escapó y permaneció prófugo durante 70 días hasta ser detenido.
En la primera audiencia, el propio acusado admitió haber disparado: “Me cegué, no controlé mi bronca”, dijo ante los jueces.
El juicio continuará el próximo 29 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, en un proceso que busca esclarecer uno de los casos más impactantes ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo.