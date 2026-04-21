Crimen en Recoleta: un testigo complicó a Abel Guzmán y reveló cómo fue el ataque dentro de la peluquería

De acuerdo al relato, la tensión fue en aumento hasta la noche. Sorín describió que Guzmán cerró la puerta del local, bajó las cortinas y se acercó al dueño.

declaro-el-peluquero-detenido-por-el-asesinato-de-un-companero-en-recoleta-me-cegue-saque-un-arma-y-dispare-foto-juan-pablo-chaves-tn-B73R33CO5FGJPNFBEFEOOJK7BA (1) El principal acusado en la causa es Abel Guzmán. (Foto: Juan Pablo Chaves)

“Le dijo: ‘vos tenés algo para decirme’. El dueño respondió que hablarían al día siguiente. Entonces sacó el arma y dijo: ‘no, hoy vamos a hablar’”, declaró. El testigo intentó intervenir, pero fue amenazado: “Me dijo: ‘quedate quieto porque te vuelo la cabeza’”.

Luego, Guzmán obligó a todos a sentarse y lanzó una advertencia: “Ustedes no saben con quién se meten”. Acto seguido, miró a Medina y le disparó.

El dolor de la familia: “Pensé que estaba vivo”

Durante la audiencia también declaró la madre de la víctima, quien brindó un testimonio atravesado por la emoción. Recordó a su hijo como un joven trabajador y cuestionó la forma en que la familia se enteró de su muerte.

“Llegué al hospital pensando que estaba vivo y me encontré con que estaba en la morgue”, expresó. Además, criticó la difusión de imágenes del caso sin que ellos hubieran sido informados.

Entre lágrimas, pidió una condena ejemplar: “Tendría que tener una perpetua como la que nos tocó a nosotros, de no tener más a Germán”.

los-abogados-del-acusado-claudio-domingo-severino-y-ricardo-alfredo-sanetti-durante-la-primera-audiencia-del-debate-foto-juan-pablo-chaves-tn-4C3VFJCQTFHPDIOIOVIJ3IXI3U Los abogados del acusado, Claudio Domingo Severino y Ricardo Alfredo Sanetti, durante la primera audiencia del debate. (Foto: Juan Pablo Chaves)

La causa y lo que viene en el juicio

El crimen ocurrió el 20 de marzo de 2024 en una peluquería de la calle Beruti. Tras el ataque, Guzmán escapó y permaneció prófugo durante 70 días hasta ser detenido.

En la primera audiencia, el propio acusado admitió haber disparado: “Me cegué, no controlé mi bronca”, dijo ante los jueces.

El juicio continuará el próximo 29 de abril en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 24, en un proceso que busca esclarecer uno de los casos más impactantes ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en el último tiempo.