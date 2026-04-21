Con una melodía tierna, sutil y suave, “FLORES” nos trae a una Luz cercana, amorosa y siempre camaleónica en la manera de desplegar su voz.
21 abr 2026, 21:00
Luz Gaggi presenta su nuevo single “FLORES”, antesala perfecta de lo que será su segundo álbum de estudio a estrenarse en el mes de mayo.
Con una melodía tierna, sutil y suave, “FLORES” nos trae a una Luz cercana, amorosa y siempre camaleónica en la manera de desplegar su voz.
En una interpretación que llega al alma inmediatamente, madura, profunda y demostrando el crecimiento de su performance y la seguridad de su obra, la artista nos sigue regalando canciones inolvidables.
Continuando por esta faceta emocional que propone para su nuevo material, Luz Gaggi pone en el centro de la escena la voz e interpretación única de la que es dueña, y que la consagra como una de las cantantes más destacadas de su generación.
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En noviembre del 2025 Luz Gaggi lanzó “Que mal”, tema producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando en este proyecto desde hace más de un año.
Este lanzamiento llegó después de “Avión a Madrid”, primer adelanto del próximo álbum que marcó el inicio de esta nueva etapa y fue recibido con entusiasmo por la audiencia y sigue escalando ampliamente en todas las plataformas.
En los últimos meses, Luz ha protagonizado momentos clave que reflejan su crecimiento y proyección internacional: ganó el premio “Discovery Award en Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, uno de los encuentros más importantes de la música latina; obtuvo el reconocimiento como Artist To Watch en los Premios Juventud en septiembre del 2025; y fue seleccionada por VEVO para formar parte de la prestigiosa campaña VEVO DSCVR, que impulsa a los talentos más relevantes a nivel global.