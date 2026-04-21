Luz Gaggi presenta su nuevo single "Flores"

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En noviembre del 2025 Luz Gaggi lanzó “Que mal”, tema producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando en este proyecto desde hace más de un año.

Este lanzamiento llegó después de “Avión a Madrid”, primer adelanto del próximo álbum que marcó el inicio de esta nueva etapa y fue recibido con entusiasmo por la audiencia y sigue escalando ampliamente en todas las plataformas.

En los últimos meses, Luz ha protagonizado momentos clave que reflejan su crecimiento y proyección internacional: ganó el premio “Discovery Award en Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, uno de los encuentros más importantes de la música latina; obtuvo el reconocimiento como Artist To Watch en los Premios Juventud en septiembre del 2025; y fue seleccionada por VEVO para formar parte de la prestigiosa campaña VEVO DSCVR, que impulsa a los talentos más relevantes a nivel global.