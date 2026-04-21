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Yanina Latorre expuso las extraordinarias exigencias de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

La vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano estaría atravesada por fuertes condiciones, según contó Yanina Latorre. Enterate cuáles son.

21 abr 2026, 21:51
Yanina Latorre expuso las extraordinarias exigencias de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano
Yanina Latorre expuso las extraordinarias exigencias de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

Yanina Latorre expuso las extraordinarias exigencias de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

La posible vuelta de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue envuelta en dudas, pero también en un interés mutuo que no pasa desapercibido. Tanto desde la producción como desde el entorno de la actriz, la idea de concretar su participación aparece como una oportunidad fuerte en términos de exposición y rendimiento.

Dado que el reality atraviesa una etapa no del todo favorable en términos de números, la vuelta de la actriz podría significar un impulso clave para levantar el rating. Sin embargo, ese posible acuerdo no sería sencillo: en el medio hay negociaciones, condiciones y un aspecto económico que ambas partes buscan cerrar de manera favorable.

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Yanina Latorre aseguró en SQP (América) haber accedido a información concreta sobre cuestiones económicas, condiciones de salud y hasta posibles formas de reingreso al reality.

En medio de las versiones sobre su inminente ingreso al reality, la conductora explicó que la intención de Andrea de sumarse de inmediato se ve frenada por cuestiones médicas que requieren seguimiento: “Ella quiere entrar esta noche misma. El médico no se lo permite por el tema de los dientes: podría llegar a terminar el tratamiento adentro; como se le mueven, el tema es que se terminen de fijar. Tiene una plaquita. Es delicado el tema de la presión: no le impide vivir, pero hay episodios en donde le llega a 20. Tiene que estar tranquila, relajada".

Tiene un acuerdo con Telefe. Averigüé los números: gana $575 mil pesos por día; son 17 millones y medio por mes. Para Telefe es un sueldazo para tenerla afuera; adentro de la casa ganaba un palo y medio, que son 45 millones por mes", explicó, poniendo el foco en el acuerdo económico vigente entre la actriz y el canal, dejando en evidencia el costo que implica mantenerla fuera del reality.

En ese sentido, Latorre reveló que las negociaciones para un eventual regreso no están cerradas y que las exigencias económicas de la actriz jugarían un papel clave en la definición: “Como Andrea y su abogado vieron la necesidad de ella en el reality, pidieron tres millones por día. Creen que no lo van a dar, pero en dos lo arreglan".

Finalmente, también dio a conocer las alternativas que se evalúan desde la producción para concretar su vuelta, buscando un impacto fuerte en la audiencia y en la dinámica del programa. “Puede ser con un repechaje o con un regreso triunfal. Se baraja la idea de que entre con su hija para que le haga de asistente y compañía dentro de la casa”, reveló.

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Qué dijo Andrea del Boca sobre su regreso a Gran Hermano

Tras su salida abrupta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca eligió hablar públicamente en SQP (América TV) y dar su versión sobre el episodio que la dejó fuera de competencia. La actriz se mostró serena, aunque todavía atravesada por lo ocurrido, y dejó en claro que el accidente marcó un antes y un después en su paso por el reality.

Durante la charla con el cronista Rodrigo Bar, evitó profundizar en detalles sobre su futuro inmediato dentro del programa y centró su atención en la recuperación física, dando a entender que cualquier decisión dependerá de su evolución médica.

Tengo que ir al médico. Curándome”, respondió la actriz a Bar. Al ser consultada sobre una posible vuelta al reality más famoso del país, respondió: “Todo puede ser. No tengo idea de lo que me están hablando, quiero curarme. El accidente se vio: tengo los dientes flojos”.

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Tras realizarse controles, aportó algo más de información sobre su estado actual, aunque manteniendo la misma postura cautelosa respecto a un eventual regreso: “Vengo del cardiólogo, bien. Tengo una placa de plástico porque están flojos los dientes. Gracias, besos a Yanina, Pía, Nico… Por el momento necesito ponerme bien”.

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