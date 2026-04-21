Yanina Latorre expuso las extraordinarias exigencias de Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

“Tiene un acuerdo con Telefe. Averigüé los números: gana $575 mil pesos por día; son 17 millones y medio por mes. Para Telefe es un sueldazo para tenerla afuera; adentro de la casa ganaba un palo y medio, que son 45 millones por mes", explicó, poniendo el foco en el acuerdo económico vigente entre la actriz y el canal, dejando en evidencia el costo que implica mantenerla fuera del reality.

En ese sentido, Latorre reveló que las negociaciones para un eventual regreso no están cerradas y que las exigencias económicas de la actriz jugarían un papel clave en la definición: “Como Andrea y su abogado vieron la necesidad de ella en el reality, pidieron tres millones por día. Creen que no lo van a dar, pero en dos lo arreglan".

Finalmente, también dio a conocer las alternativas que se evalúan desde la producción para concretar su vuelta, buscando un impacto fuerte en la audiencia y en la dinámica del programa. “Puede ser con un repechaje o con un regreso triunfal. Se baraja la idea de que entre con su hija para que le haga de asistente y compañía dentro de la casa”, reveló.

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Qué dijo Andrea del Boca sobre su regreso a Gran Hermano

Tras su salida abrupta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca eligió hablar públicamente en SQP (América TV) y dar su versión sobre el episodio que la dejó fuera de competencia. La actriz se mostró serena, aunque todavía atravesada por lo ocurrido, y dejó en claro que el accidente marcó un antes y un después en su paso por el reality.

Durante la charla con el cronista Rodrigo Bar, evitó profundizar en detalles sobre su futuro inmediato dentro del programa y centró su atención en la recuperación física, dando a entender que cualquier decisión dependerá de su evolución médica.

“Tengo que ir al médico. Curándome”, respondió la actriz a Bar. Al ser consultada sobre una posible vuelta al reality más famoso del país, respondió: “Todo puede ser. No tengo idea de lo que me están hablando, quiero curarme. El accidente se vio: tengo los dientes flojos”.

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Tras realizarse controles, aportó algo más de información sobre su estado actual, aunque manteniendo la misma postura cautelosa respecto a un eventual regreso: “Vengo del cardiólogo, bien. Tengo una placa de plástico porque están flojos los dientes. Gracias, besos a Yanina, Pía, Nico… Por el momento necesito ponerme bien”.