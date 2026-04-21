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La dura respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras el extenso descargo: "Puede decir lo que..."

Daniela Celis le respondió a Thiago Medina luego del descargo que él realizó sobre la situación sentimental que atraviesan. En ese contexto, también se refirió a los rumores que la vinculan con Nick Sicaro como supuesto tercero en discordia.

21 abr 2026, 20:32
La dura respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras el extenso descargo: Puede decir lo que...
La dura respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras el extenso descargo: Puede decir lo que...

La dura respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras el extenso descargo: "Puede decir lo que..."

Daniela Celis salió a responderle a Thiago Medina luego del descargo que él publicó en su cuenta de TikTok, donde habló sin filtros sobre el vínculo que mantienen y los rumores que circularon en las últimas semanas de un romance de ella con Nick Sicaro mientras vivían juntos.

Llamativamente, este 21 de abril, Thiago decidió romper el silencio con un video en el que intentó aclarar su postura. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, sus declaraciones generaron aún más repercusión. En ese contexto, la influencer se refirió al tema en una entrevista con el streaming de Ya fue Todo (Jotax), donde dio su versión de los hechos.

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“Estoy soltera hace meses. Tienen que ver las veces que Thiago dijo que estaba solo; yo dije que estaba sola. Quizás uno se confunde porque estaba viviendo en mi casa y no se estaba yendo, pero en su cabeza y sentimientos no puedo estar yo. Todo fue muy claro entre nosotros”, dijo en primera instancia sobre su situación sentimental y la de su expareja.

En ese marco, profundizó sobre cómo es hoy el vínculo cotidiano, dejando en claro que la dinámica cambió y que la prioridad está puesta en la crianza compartida, más allá de cualquier interpretación externa: “Hoy en día no vive en casa, está haciendo su vida con sus cosas y yo estoy haciendo la mía. Siento que quizás se ve una cosa y después es otra. Es verdad que compartíamos momentos, estábamos juntos, pero como padres: vamos a estar juntos siempre.

Y sumó, algo molesta: "Si por eso va a pensar que estamos juntos, está equivocado. Siempre lo voy a querer, se que él también a mi, va a ser un vínculo que va a ser para toda la vida"

“No lo vi, al video: venía en el auto y me lo mandaron un montón de amigos. Puede decir lo que quiera de mí; nunca voy a hablar mal de él, por más que haya hecho cosas que no compartimos. Nunca me van a ver hablando mal de él en un TikTok”, sentenció.

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Qué dijo Thiago Medina de Daniela Celis

Está claro que hay momentos que marcan un antes y un después, y para Thiago Medina, uno de ellos fue cuando volvió en sí tras el grave accidente en moto que lo mantuvo internado durante semanas. En ese instante tan delicado, al abrir los ojos, se encontró con la presencia constante de Daniela Celis, madre de sus hijas, con quien en ese entonces atravesaba una separación. Esa cercanía, en medio de la vulnerabilidad, reavivó en él la ilusión de reconstruir el vínculo.

Pero con el paso del tiempo, esa expectativa fue perdiendo fuerza. Aunque Daniela lo acompañó en su recuperación y se mantuvo cerca durante ese proceso, su postura nunca cambió: la relación de pareja había llegado a su fin.

Con los meses, lo que empezó como una esperanza latente dio paso a una aceptación difícil. Y el golpe emocional se profundizó cuando comenzaron a circular imágenes que mostraban a Celis muy cercana al ex Gran Hermano, Nick Sicaro, lo que alimentó rumores de un posible nuevo vínculo. Las apariciones públicas, cargadas de complicidad, terminaron de impactar en Thiago, que no logró mantenerse al margen.

Movilizado por lo que estaba viviendo, decidió expresarse públicamente a través de un vivo en sus redes sociales. Allí, sin filtros, dejó al descubierto sus sentimientos. "Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?", lanzó, visiblemente afectado.

Lejos de quedarse ahí, profundizó en su dolor y en la incertidumbre que le genera la situación: "Yo la amo con toda mi vida a ella. Obviamente en un momento le pregunté si estaban y me dijo que no, pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella".

"Si ella quiere hacer las cosas que las haga tranquilas sin pensar en mí", agregó, entendiendo que necesitaba distancia para atravesar el momento.

Sin embargo, más allá de sus palabras, la carga emocional era evidente. La contradicción entre lo que decía y lo que transmitía dejaba en claro que la herida seguía abierta. "Que las haga tranquila, sin pensarlo", repitió, aunque su tono reflejaba otra cosa.

Finalmente, al responder sobre sus sentimientos actuales, no dejó lugar a dudas: "Me preguntan acá si siento todavía algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo".

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