La dura respuesta de Daniela Celis a Thiago Medina tras el extenso descargo: "Puede decir lo que..."

Y sumó, algo molesta: "Si por eso va a pensar que estamos juntos, está equivocado. Siempre lo voy a querer, se que él también a mi, va a ser un vínculo que va a ser para toda la vida"

“No lo vi, al video: venía en el auto y me lo mandaron un montón de amigos. Puede decir lo que quiera de mí; nunca voy a hablar mal de él, por más que haya hecho cosas que no compartimos. Nunca me van a ver hablando mal de él en un TikTok”, sentenció.

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Qué dijo Thiago Medina de Daniela Celis

Está claro que hay momentos que marcan un antes y un después, y para Thiago Medina, uno de ellos fue cuando volvió en sí tras el grave accidente en moto que lo mantuvo internado durante semanas. En ese instante tan delicado, al abrir los ojos, se encontró con la presencia constante de Daniela Celis, madre de sus hijas, con quien en ese entonces atravesaba una separación. Esa cercanía, en medio de la vulnerabilidad, reavivó en él la ilusión de reconstruir el vínculo.

Pero con el paso del tiempo, esa expectativa fue perdiendo fuerza. Aunque Daniela lo acompañó en su recuperación y se mantuvo cerca durante ese proceso, su postura nunca cambió: la relación de pareja había llegado a su fin.

Con los meses, lo que empezó como una esperanza latente dio paso a una aceptación difícil. Y el golpe emocional se profundizó cuando comenzaron a circular imágenes que mostraban a Celis muy cercana al ex Gran Hermano, Nick Sicaro, lo que alimentó rumores de un posible nuevo vínculo. Las apariciones públicas, cargadas de complicidad, terminaron de impactar en Thiago, que no logró mantenerse al margen.

Movilizado por lo que estaba viviendo, decidió expresarse públicamente a través de un vivo en sus redes sociales. Allí, sin filtros, dejó al descubierto sus sentimientos. "Yo hice todo lo que pude hacer de mi parte. La apoyé en todo, todo, yo la apoyé en todo. Ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?", lanzó, visiblemente afectado.

Lejos de quedarse ahí, profundizó en su dolor y en la incertidumbre que le genera la situación: "Yo la amo con toda mi vida a ella. Obviamente en un momento le pregunté si estaban y me dijo que no, pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera, por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella".

"Si ella quiere hacer las cosas que las haga tranquilas sin pensar en mí", agregó, entendiendo que necesitaba distancia para atravesar el momento.

Sin embargo, más allá de sus palabras, la carga emocional era evidente. La contradicción entre lo que decía y lo que transmitía dejaba en claro que la herida seguía abierta. "Que las haga tranquila, sin pensarlo", repitió, aunque su tono reflejaba otra cosa.

Finalmente, al responder sobre sus sentimientos actuales, no dejó lugar a dudas: "Me preguntan acá si siento todavía algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo".