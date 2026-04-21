Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa de Luján en homenaje a Francisco: "Estaba lo peor de la casta"

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Quiénes estuvieron en la misa en Luján

El lugar que Villarruel tenía asignado fue ocupado por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. En la primera fila también estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de Diputados, Martín Menem; y ministros del Gobierno.

Detrás se ubicaron otros funcionarios como Federico Sturzenegger y Mario Lugones, junto a legisladores oficialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

adorni-participa-de-una-misa-en-homenaje-al-papa-francisco-junto-a-miembros-del-gabinete-foto-jefatura-de-gabinete-YTFJ2MZORVH6HB6SQU4BYZ7MAI Adorni participa de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete. (Foto: Jefatura de Gabinete)

Un gesto político en medio del homenaje

La decisión de Villarruel de ausentarse del acto central y elegir una misa alternativa sumó un nuevo capítulo en la interna con el oficialismo y dejó un fuerte mensaje político en medio de un homenaje de alto perfil.

El gesto, con críticas explícitas a la “casta”, vuelve a poner en foco la relación entre religión y política en actos públicos, incluso en homenajes a figuras de alcance global como el papa Francisco.