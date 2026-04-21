En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Victoria Villarruel
Luján
Gobierno

Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa de Luján en homenaje a Francisco: "Estaba lo peor de la casta"

La Vicepresidenta cambió los planes a último momento y optó por acercarse a la basílica María Auxiliadora, donde fue bautizado el santo padre.

Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa de Luján en homenaje a Francisco. 

Victoria Villarruel explicó por qué no fue a la misa de Luján en homenaje a Francisco. 

La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió a último momento no asistir a la misa homenaje al papa Francisco que se realizó en la Basílica de Luján y cuestionó con dureza la presencia de dirigentes políticos en el acto. "Estaba lo peor de la casta", dijo la titular del Senado al explicar por qué no fue a homilía oficial.

Leé también Victoria Villarruel participó de un acto por Malvinas en Chivilcoy y explicó por qué no fue a Tierra del Fuego
Victoria Villarruel participó de un acto por Malvinas en Chivilcoy. 

Aunque tenía confirmado su lugar en primera fila dentro de la comitiva oficial, Villarruel optó por participar de otra ceremonia en la Basílica María Auxiliadora, donde fue bautizado papa Francisco.

Al salir de la iglesia en Almagro, la vicepresidenta explicó su decisión y apuntó directamente contra el acto en Luján: “Me pareció que la misa se había politizado. Cuando la política se mete en el recuerdo de personas importantes como es el papa, prefiero estar entre la gente”.

En ese sentido, redobló la crítica: “Me pareció que en la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política. Soy coherente con mis creencias y quiero estar entre mis compatriotas”.

Embed

Quiénes estuvieron en la misa en Luján

El lugar que Villarruel tenía asignado fue ocupado por Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. En la primera fila también estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de Diputados, Martín Menem; y ministros del Gobierno.

Detrás se ubicaron otros funcionarios como Federico Sturzenegger y Mario Lugones, junto a legisladores oficialistas y dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

adorni-participa-de-una-misa-en-homenaje-al-papa-francisco-junto-a-miembros-del-gabinete-foto-jefatura-de-gabinete-YTFJ2MZORVH6HB6SQU4BYZ7MAI
Adorni participa de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete. (Foto: Jefatura de Gabinete)

Adorni participa de una misa en homenaje al papa Francisco junto a miembros del Gabinete. (Foto: Jefatura de Gabinete)

Un gesto político en medio del homenaje

La decisión de Villarruel de ausentarse del acto central y elegir una misa alternativa sumó un nuevo capítulo en la interna con el oficialismo y dejó un fuerte mensaje político en medio de un homenaje de alto perfil.

El gesto, con críticas explícitas a la “casta”, vuelve a poner en foco la relación entre religión y política en actos públicos, incluso en homenajes a figuras de alcance global como el papa Francisco.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Victoria Villarruel Luján Papa Francisco Senado
Notas relacionadas
Milei habló de todo: ajuste récord, críticas a Villarruel y el apoyo a Trump
Adorni, el Gabinete, Villarruel y Kicillof, juntos en la misa homenaje al papa Francisco en Luján
Crimen en Recoleta: un testigo complicó a Abel Guzmán y reveló cómo fue el ataque dentro de la peluquería

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar