El peronismo afianza la marca Fuerza Patria en todo el país, pero Grabois se mantiene al margen en CABA

La ausencia de Grabois en el armado porteño se explica, según trascendidos, por una estrategia de presión sobre la conducción bonaerense del frente –liderada por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa– para asegurar un lugar relevante en la boleta de la provincia. “Todos suponemos que es una forma de negociar su lugar en Provincia”, apuntó una fuente.

Santa Fe, Entre Ríos, Salta y Tierra del Fuego también sellaron el sello Fuerza Patria

En paralelo, el peronismo santafesino oficializó el armado del frente Fuerza Patria, que logró aglutinar a todas las expresiones partidarias locales. El espacio incluye al PJ, el Frente Renovador, Ciudad Futura, el Partido Solidario, Principios y Valores, el Frente Grande, entre otros.

“Nos unimos con la convicción de representar a quienes hoy sufren la crueldad del ajuste impuesto por Javier Milei”, afirmaron desde el PJ santafesino mediante un comunicado.

La discusión ahora gira en torno a los nombres para las listas de diputados: se renovarán 9 bancas y la puja principal es entre el actual legislador Eduardo Toniolli y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. Según allegados, Rossi encabeza los sondeos junto al concejal rosarino Juan Monteverde y la ex presidenta Cristina Kirchner.

En Entre Ríos, también se cerró el frente con el nombre Fuerza Entre Ríos, encabezado por el ex intendente de Paraná, Adán Bahl, y el ex titular de Aduana, Guillermo Michel, como candidatos a legisladores nacionales. “La unidad es la fuerza para defender a los entrerrianos”, expresaron desde el PJ local, que centrará su campaña en la producción, el trabajo, la educación y la salud pública. La provincia renovará 9 bancas en Diputados y 3 en el Senado.

Salta también se sumó al armado nacional. El ex gobernador Juan Manuel Urtubey encabezará la lista para el Senado nacional. “La conformación de Fuerza Patria en Salta es una muestra de madurez política: nos unimos porque la prioridad es frenar el daño que Milei le hace a la provincia y al país”, afirmó Urtubey.

El frente en Salta quedó conformado por una docena de partidos, entre ellos el Justicialista, Frente Grande, Kolina, Igualar, Felicidad y Patria sin Frontera.

Por último, en Tierra del Fuego, el peronismo también formalizó su integración a Fuerza Patria para “enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional”. La alianza fueguina incluye al Partido Justicialista, el Partido de la Concertación FORJA, Principios y Valores, Unidad Socialista y otras fuerzas provinciales.