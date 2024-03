El plan B de Milei es profundizar la grieta tras la caída del DNU en el Senado: "Acuerdo o confrontación"

Con ese discurso, Milei avisó que condicionará la convocatoria al Pacto de Mayo a que los gobernadores apoyen el pacto fiscal incluido en el nuevo borrador de la Ley ómnibus que el ministro del Interior les entregó el jueves, y que sus legisladores voten a favor del DNU en cuando sea tratado en Diputados.

Ahora, las batallas por el DNU y la nueva Ley ómnibus dependen del resultado de las negociaciones por un nuevo pacto fiscal que iniciarán dos comisiones esta semana con funcionarios técnicos de los gobernadores y de la Casa Rosada.

Milei entre el costo político de la confrontación y la promesa de la luz al final del tunel

javier milei.jpg Javier Milei ordenó a sus ministros que cumplan la advertencia de secar de fondos a los gobernadores porque no apoyaron la Ley Ómnibus. (Foto: archivo)

Con los números de la desaceleración de la inflación y el equilibrio fiscal logrado en los tres primeros meses, el Gobierno expuso como caballito de batalla para mostrar fortaleza, su principal condición: "El déficit cero es innegociable, lo vamos a hacer con o sin la colaboración de todos aquellos que ayer intentaron poner palos".

Cerca del presidente aseguran que "aunque se caigan el DNU y la nueva ley ómnibus, el plan económico no cambia. Milei va a seguir gobernando como hasta ahora, con decretos y medidas de emergencia, haciendo política económica y ajuste del Estado".

El vocero Manuel Adorni lo expresó en la última conferencia en la Casa Rosada: "Preferimos el acuerdo, pero si no hay acuerdo, tendrán confrontación. Van a estar quienes están de nuestro lado, o quienes no están más".

Mientras lanzó la campaña de poner los senadores que votaron en contra del DNU en la vereda del enemigo y aislarlos del futuro Pacto de Mayo, Milei ordenó avanzar en la reconfiguración de alianzas políticas.

A la campaña de escraches en redes sociales, se sumó Milei con un mensaje en X señalando "las consecuencias del "riesgo político" que generaron los senadores que votaron contra el DNU, la caída de confianza de los mercados y la nueva suba del riesgo país.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1768617819996819891&partner=&hide_thread=false Así lee el mercado cuando los ORKOS dan un paso adelante. Mientras nos esforzamos para sacar el País adelante traccionando desde una baja del riesgo país y la tasa de interés, ellos se ocupan de empobrecer.

Nunca dijimos que sería fácil pero al final del camino triunfaremos. https://t.co/tiesHmuERq — Javier Milei (@JMilei) March 15, 2024

Milei condicionó el Pacto de Mayo a la ley del paquete fiscal y avanza en una nueva alianza parlamentaria

gobernadores-juntos-el-cambio.webp

El comunicado de la oficina de prensa del presidente tras el rechazo al DNU en el Senado fue contundente, y tuvo el sello de las palabras que suele usar Milei, con la impronta de su principal asesor y estratega político, Santiago Caputo cuando advirtió que se trató de un "intento de socavar el Pacto de Mayo convocado por el presidente y el Gobierno".

La advertencia de la Casa Rosada tuvo como respuesta un nuevo alineamiento de los legisladores del PRO que fueron recibidos el viernes por el ministro del interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada encabezados por el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo.

Y un primer realineamiento en el radicalismo, cuyos 4 gobernadores y la mayoría de los senadores y diputados de la UCR sacaron un comunicado apoyando las políticas del Gobierno y se despegaron de la postura opositora al DNU expresada por el presidente del partido y senador Martín Lousteau y sus seguidores.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GAFrancosOk/status/1768674438516482160&partner=&hide_thread=false Nos reunimos con @cristianritondo y diputados del PRO junto al secretario ejecutivo de gobierno de @JefaturaAR y al secretario de Interior @catalanlisandro, para trabajar sobre la nueva Ley Bases y avanzar sobre el paquete fiscal. (1/2) pic.twitter.com/RvWuwfpZRh — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) March 15, 2024

El Impuesto a las Ganancias en el eje de las negociaciones con gobernadores

Cumbre de Gobernadores en Casa Rosada con los ministros Nicolás Posse y Guillermo Francos. Foto Jefatura de Gabinete..jpg

Desde la próxima semana, el Gobierno retoma la negociación técnica entre los equipos de los ministerios de Economía y del Interior, con funcionarios de las respectivas áreas de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para intentar llegar a un acuerdo por la ley ómnibus compactada que presentó el jueves a los jefes de bloques opositores y gobernadores.

Con 270 de los 664 artículos originales, Milei ratificó que lo único que no está dispuesto a ceder ni negociar en la nueva Ley Bases es el déficit cero, como base para bajar la inflación, y reconoció que un acuerdo fiscal con los gobernadores "es una condición para firmar el Pacto de Mayo".

El oficialismo reclamará que los diputados aliados voten a favor de mantener el DNU en la Cámara Baja, pero también apoyen el pacto fiscal que incluye el retorno del impuesto a las ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría.

Según había anticipado el ministro Guillermo Francos a A24.com, ese paquete apunta a recaudar unos 6000 millones de dólares este año que serán coparticipables con el objetivo de equilibrar las cuentas de las provincias, a las que el gobierno presiona para que eliminen el déficit fiscal que representa el 1,2 % del PBI nacional.

El mensaje de Milei es "si los gobernadores necesitan más plata para financiar sus cuentas, que hagan el ajuste y le proponemos que salga del impuesto a las ganancias, pero algunos no están de acuerdo, y es algo que tienen que resolver entre ellos".

Pacto de Mayo. El Gobierno busca aliados entre los gobernadores para votar una ley ómnibus compactada. Foto Ministerio de Interior..jpg

De no modificarse el texto enviado este jueves de la nueva ley ómnibus compactada, el de aprobarse el retorno de Ganancias sería sobre un piso salarial de $1.140.000 mientras que algunos gobernadores de JxC piden al gobierno, subir el mínimo no imponible a los salarios superen los "2.000.000.

La discusión, en cambio, con los gobernadores más opositores del peronismo, es que no quieren pagar el costo político del retorno de ese impuesto, y proponen la creación de uno nuevo, que alcance a los grandes ingresos o fortunas y que tome como piso ingresos más altos. El problema de fondo, dicen en la Casa Rosada, es que eso no alcanzaría para financiar el déficit, y Milei y Luis Caputo insisten en que "no hay más plata".

Otra negociación será paralela entre funcionarios del Ministerio del Interior y los secretarios de Gobierno de las provincias, para avanzar en la reforma política que impulsa el Gobierno en la nueva ley ómnibus que incluye además de la eliminación de las PASO, las listas sábana, la eliminación de financiamiento del Estado a los partidos políticos y un nuevo sistema de representación legislativa.