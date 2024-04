Milei ratifica el "plan motosierra": entre los riesgos de "depresión" económica y la nueva misión del FMI

Desde el entorno del Presidente admiten que estamos en una crisis de recesión, de la que esperan salir con un repunte de la actividad condicionada a la liberación del cepo cambiario.

También aseguran que no necesitan financiamiento extra del FMI y que para la salida del CEPO cambiario, como medida condicionante para el rebote de la economía que vaticinó Milei con la frase: "el pedo del buzo". Apelarán a la receta que, según dicen, les viene funcionando: licuar el poder adquisitivo de los salarios para cooptar los dólares del colchón de los argentinos.

-¿No temen que la economía avance hacia una depresión, como advierten economistas, por la caída de la actividad y el consumo?- preguntó a A24.com a uno de los funcionarios más cercanos al presdietne.

-No, la economía va a despegar cuando la inflación esté destruida y salgamos del cepo- respondió

-¿Y eso cuándo va a ser?

-Eso no necesariamente necesita financiamiento. Puede ser por un tema de caja. Con la licuación de ahorros, pero para hacerlo hay que tener respaldo de reservas, para evitar que todo se desborde. Se va a salir del cepo cuando estén dadas las probabilidades de éxito y que el BCRA tenga las reservas suficientes para evitar una eventual corrida cambiaria.

En la última semana, el BCRA informó que las reservas superaron este mes de abril los 30.000 millones de dólares, lo que pone a Milei cada vez más cerca de esa meta.

"Por supuesto que preocupa la recesión, pero habría que reclamarle a la administración anterior que dejó una bomba de tiempo", señaló la misma fuente.

En esa línea, Milei expresó horas después ante los más grandes empresarios en su duro discurso en la cena de la Fundación Libertad: "El poder es un juego de suma cero, nosotros tenemos el poder, no ellos", en una demostración de fuerza ante las dudas sobre si esta vez el Congreso le votará o no la ley ómnibus, y ratificó que está dispuesto a seguir gobernando por decreto, en el marco de la teoría de no reconocer y no negociar con la oposición, a la que considera "el enemigo".

¿Qué trajeron Luis Caputo y Nicolás Posse de la última reunión con el FMI en EE. UU.?

"No trajeron nada, fueron a decir que sigue adelante el plan motosierra". El jefe de Gabinete de Milei, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo, "no fueron a buscar plata" la semana pasada en su viaje a Washington, donde participaron de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y mantuvieron reuniones con la gerente del Fondo, Gita Copinath y con funcionarios del Tesoro del gobierno de Joe Biden.

Los funcionarios de Milei "hablaron sobre las previsiones de la Economía para los próximos meses", señaló una alta fuente de la Casa Rosada a este portal, que en línea con los dichos de Milei y de su vocero, Manuel Adorni, que este jueves vaticinó que "la inflación se va a desplomar indefectiblemente por la caída de consuno entre otras variables".

El FMI prepara una visita de técnicos a la Argentina para avanzar con la próxima revisión

Tras la participación de Luis Caputo y Nicolás Posse en la reunión con el FMI en Washington, ahora el gobierno argentino se prepara para recibir para fines de mayo o junio a más tardar, una nueva visita de técnicos del organismo, para avanzar en la próxima revisión del programa aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Una vez terminada esa auditoría, y siempre sujeto a la aprobación final del board, la Argentina espera recibir un nuevo desembolso de alrededor de 1000 millones de dólares para pagar la deuda que vence en esos meses.

El equipo económico comenzará a perfilar la próxima revisión del programa con ese trasfondo, recostado en un hito: haber cumplido, con margen, las metas cuantitativas establecidas en el acuerdo con el Fondo para fines de marzo. Pero las revisiones del Fondo también miran hacia adelante, y las discusiones con el organismo intentarán dilucidar el futuro del programa económico, más difuso que los números duros que ha dejado la economía.

El miércoles ante empresarios, Milei dijo que sobrecumplieron las metas del ajuste del 35 % se burló de los economistas que lo critican por la licuadora, y piden una devaluación al considerar que el dólar oficial está atrasado en relación con la inflación y este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni destacó que en los primeros 4 meses de gobierno se sobrecumplieron las metas. Relató que el ajuste se profundizará en los próximos meses, salga o no la ley ómnibus del congreso.

“Es fundamental que, en última instancia, las políticas sean consistentes, y eso incluye el nivel del tipo de cambio real, para salvaguardar de forma duradera la estabilidad y la acumulación de reservas”, dijo la semana pasada uno de los voceros del FMI.