Marina Calabró se quebró al aire y confirmó su separación de Rolando Barbano

Al comenzar el programa su compañera Yanina Latorre le dio pie para hablar al respecto y ella comenzó: “Si me pongo a hablar, lloro, y la verdad que no tengo ganas de llorar. Peor bueno, si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.

Marina Calabró separacion

“Aclaremos esto, no pasó nada grave, no hay terceros en discordia y no se pelearon. No se entendieron…”, deslizó Yanina y a lo que Marina respondió que era una buena definición de lo sucedido.

Luego continuó con el tema y reconoció: “Yo lo hubiera resguardado por el fin de semana pero entiendo que hubo indicios entonces hablo. Que tampoco hay tanto para contar, ¿por que tiene uno que exteriorizar más que esto?”.

"¿Está todo terminado totalmente o es una crisis? ¿Esperas que todo se resuelva o para vos no tiene solución?", indagó la mujer de Latorre y su compañera finalmente aseguró: "Ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida".

Marina Calabró contó cómo quedó su relación con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tras la explosiva pelea

Marina Calabró habló de cómo está su relación con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, luego del enojo de la periodista con sus colegas cuando contaron en 2023 de su separación de Martín Albrecht tras diez años juntos y sin autorizarlos.

"¿Tomaste el café con Rodrigo Lussich?", le preguntó a Marina el cronista del ciclo Socios del espectáculo, El Trece. Y ella confirmó: "No, todavía no. Está enojado ese muchacho".

"Están enojados (por Lussich y Pallares). Y yo trato de ponerle onda y desdramatizar pero siguen re contra enojados", explicó Marina Calabró, dejando abierta la posibilidad de reconciliarse con sus colegas. Y agregó:"Yo trato de tender puentes pero no sé. De mi parte está todo bien".

A lo que Lussich, tras ver la nota a Marina, expuso picante: "El tiempo dirá. Hoy el tema no somos nosotros, hay cosas más importantes. Un piso con Marina sería lindo, capaz ahora puede".

Cabe recordar que Marina está en pareja con el periodista de policiales Rolando Barbano, con quien trabaja en radio. Habrá que ver si con el tiempo puede la periodista limar las asperezas con Lussich y Pallares.