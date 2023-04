Embed

Y agregó "nuestro frente le dio espacios, por supuesto a la gestión, así como el Movimiento Evita tiene a Emilio Pérsico, Grabois tiene a una instructora muy fuerte(en referencia a Fernanda Miño)"

Asimismo, sostuvo "Yo tengo la enorme responsabilidad de acompañar al ministro de economía, al presidente de la nación en un momento complejo ¿qué quiere decir? 1,9 de meta fiscal para este año, una Argentina que tuvo un primer trimestre con baja recaudación producto de la sequía y un ministerio que en términos reales tuvo un crecimiento real del 9% con respecto al año pasado, esto quiere decir que las partidas más importantes que son las alimentarias y el potenciar tuvieron un aumento real, no hubo ajuste, ¿esto quiere decir que los movimientos sociales pudieron ejecutar todo lo que planifica? no', 'no hay cuota como quisiera Juan Grabois'.

La fuerte denuncia de Grabois en GPS contra el Gobierno

Este domingo, Grabois apuntó contra los ministros de Economía, Sergio Massa y Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. "No aprueba las partidas presupuestarias para organizaciones sociales porque no les gusta lo que decimos en la televisión", sostuvo el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en referencia a Sergio Massa.

“Una ministra de este gobierno me dijo que un ministro de este gobierno no manda las partidas de alimentación, cooperativas y urbanización de barrios porque no le gusta lo que yo le digo en televisión”, criticó Grabois. “Tengo unas ganas de judicializarlo”, dijo y agregó: “Porque si fuera así, que hay alguien tan enfermo o enferma, para no darle a los sectores más pobres...”.

“Me lo dijo una ministra, no un pibe de la esquina”, aclaró antes de nombrar a Tolosa Paz y Massa. “Lo digo porque no tengo nada que ocultar, ni intereses personales. Veo tan nivel de maldad, crueldad y desidia en el staff permanente de la política que estoy muy firme con lo que estamos planteando”, precisó.

“No está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en la televisión. O uno o el otro está mintiendo. Cualquiera de las dos situaciones es de una gran gravedad para el país. Eso es lo que está pasando en la Argentina”, arremetió el precandidato a presidente del Frente Patria Grande.