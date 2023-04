Pasó en GPS | Juan Grabois denunció un recorte en partidas presupuestarias destinadas a organizaciones sociales

Embed

La fuerte denuncia de Grabois en GPS contra el Gobierno

“Me lo dijo una ministra, no un pibe de la esquina”, aclaró antes de nombrar a Tolosa Paz y Massa. “Lo digo porque no tengo nada que ocultar, ni intereses personales. Veo tan nivel de maldad, crueldad y desidia en el staff permanente de la política que estoy muy firme con lo que estamos planteando”, precisó.

“No está entregando las partidas de ayuda social porque no le gusta que lo critiquemos en la televisión. O uno o el otro está mintiendo. Cualquiera de las dos situaciones es de una gran gravedad para el país. Eso es lo que está pasando en la Argentina”, arremetió el precandidato a presidente del Frente Patria Grande.

En ese sentido, dijo que no tenía problema en declarar ante algún fiscal para corroborar que sus dichos son legítimos: “Si algún fiscal lo quiere judicializar, voy a declarar y cuento todo lo que me dijeron. Ya se los dije a varios. Los proyectos productivos no se están pagando, los alimentos no están llegando”.

Tras ello, continúo con sus críticas: "No hay estallido social porque hay un milagro que en realidad es una maldición. La maldición es que antes en la Argentina por la tradición de lucha social y sindical las cosas salían para afuera y desde hace un tiempo que las expresiones son hacia adentro, no es que no hay violencia, hay violencia todos los días, pero la violencia es una violencia micro".

En ese sentido, sostuvo "los asesinatos, el crecimiento del narcotráfico, la destrucción de las familias, todo eso es producto de una violencia que genera la exclusión, deserción en la escuela, aumento de las adicciones y todo eso está vinculado a la falta de cualquier perspectiva porque si vos tenés el privilegio de tener un laburo registrado a penas llegas a pagar los alimentos y si tenés que alquilar entre el 25-40% de tus ingresos se van ahí".