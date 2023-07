Así, el precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio explicó su posición: "A pesar de esa pirotecnia que se tiran, hay un diagnóstico de que no se puede salir del cepo el primer día. La solución de pensar de que se lo vas a pedir al Fondo no va, ya se vio esa receta, por eso muchos de nosotros decimos que no es la vía cuando no hay reservas levantar el cepo el primer día en este escenario con exceso de pesos te lleva a una devaluación descontrolada que no sabes donde termina por eso hay que dar certidumbre".