Facundo Manes tras el escándalo con Caputo: "Milei destruyó el sistema político"

"Me pegaron dos cortitos, Caputo me puso la mano en la cara pero a mi no me preocupan ni los cortitos ni la pechada. Me preocupa que se amenace a un diputado de la Nación, en el Congreso de la Nación, en la Asamblea de la Legislativa, por pensar distinto", dijo Manes.

"Me preocupa que el Presidente nombre en la Corte a dos jueces por decreto. Ir a un Congreso donde las cámaras de televisión solo enfocan al Presidente, donde los periodistas no pueden entrar, donde solamente hay diputados del Gobierno", enfatizó y fue muy duro con el Presidente: "Milei destruyó el sistema político", enfatizó.

"¿Qué votó la sociedad? La verdad, votó algo nuevo y fue un voto entendible. El sistema previo era desastroso, corrupto, improductivo, y teníamos algo exótico", aseveró sobre la llegada del Presidente a la Rosada, aunque reconoce que "mucha gente no se quiere dar cuenta que se equivocó".

"Hay que dejar que la sociedad se dé cuenta, y por eso también tenemos que estar los políticos opositores. Hay cosas que están bien, está bien ordenar la economía, está bien bajar la inflación, está bien sacar los piquetes y combatir a los administradores de la pobreza", reconoció y volvió contra Milei: "No está pensando bien".

Según el radical, lo de Milei "es un experimento con 48 millones de argentinos". "Yo más que libros de Maquiavelo, le diría que vea libros de historia argentina. Acá se mataba a la gente por diferencias políticas. A partir del 83 nos dejamos de matar por diferencias políticas y no queremos volver a la violencia política. Yo veo riesgo incluso de violencia física".

"No hay productividad, no hay civilización sin un sistema de respeto mutuo. Y el Presidente ahí minimiza que a un diputado de la Nación lo hayan patoteado la mano derecha de él y sus patoteros", puntualizó Manes tras los incidentes en el Congreso.

"El Presidente está equivocado. Si no se corrige, le va a ir mal, son un grupo de fanáticos que no respetan la democracia ni la entienden", concluyó.