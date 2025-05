"Fue apresurado, pero no me arrepiento": Cande Tinelli habló a fondo de su separación de Coti Sorokin

"A veces el amor no alcanza", le comentó el cronista Santiago Riva Roy. "Yo creo que hoy en día es muy difícil tener una relación, me parece que en los tiempos de ahora es más complicado. Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento", le respondió contundente la hija de Marcelo Tinelli.

Luego, remarcó que, en este momento, quiere estar soltera: "No tengo ganas de estar con nadie. Estoy conmigo misma, frase muy de Gabriel Rolón".

Acto seguido, el movilero le consultó por su supuesto nuevo amor, Maxi Milito. "Maxi es mi amigo. No, no es un chongo", afirmó Cande.

Embed

Cande Tinelli ya tiene nuevo amor tras separarse de Coti Sorokin: la primera foto

Cande Tinelli y Coti Sorokin dieron el sí con una gran boda en febrero de 2024 pero sin embargo el matrimonio duró menos de un año.

Hace poco la propia influencer comunicó que fue ella quien tomó la decisión de terminar el vínculo y que ya se iniciaron los trámites de divorcio.

Lo cierto es que al parecer la hija de Marcelo Tinelli ya volvió a apostar al amor y trascendió la primera imagen junto a quien sería su nuevo novio.

Los dos además comparten la misma pasión y amor por los caballos y se encontraron en uno de sus lugares preferidos: el exclusivo Club Hípico Argentino.

El joven en cuestión se trata de Maxi Milito, abogado penalista e hijo del presidente de la mencionada institución, según precisó el portal El show de noticias.

En la imagen se los puede ver a los dos de espaldas junto a un caballo, pasión que los une. La relación habría comenzado como una gran amistad y terminó en algo más.

Tras el corto matrimonio con el al cantante Coti Sorokin y pedirle el divorcio, luego de unos meses sola, Cande Tinelli volvió a apostar al amor.

Foto: El show de noticias.