Francos en A24: "Lo que se cometió contra el domicilio del diputado Espert es un delito"

Al respecto, señaló que los perjudicados son "los bonaerenses que lloran que le faltan recursos del Gobierno" y "están utilizando un vehículo de la provincia para hacer un atentado contra un diputado nacional de otro partido".

En cuanto a la confrontación en la Cámara baja, afirmó: "Lo que hizo el diputado Espert es lo que corresponde hacer cuando uno recibe un tipo de agresión de ese tipo, es decir, decirle a la justicia".

Su salida abrupta de la Cámara de Senadores

El jefe de Gabinete se refirió a su retirada abrupta de una sesión en la Cámara de Senadores el jueves pasado cuando fue tildado de mentiroso por la legisladora fueguina, Cristina López.

"Yo soy responsable de haberme retirado conscientemente del Senado de la Nación por un insulto inapropiado de una senadora que yo no puedo tolerar porque estoy en representación del Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación, en este caso en el Senado. Si me dicen mentiroso de una manera absolutamente fuera de lugar, yo no me puedo quedar", reprochó.

Y agregó sobre el pedido que le hizo al presidente de la sesión para que la legisladora retirara sus dichos: "Yo le pedí que lo retirara, le pedí al presidente que se los hiciera retirar. Le dije al presidente que si no lo retira, me voy. Y me fui".

Sobre López, opinó que "no es seria la senadora" y evaluó que "a lo mejor le falta un poco de estaño político".