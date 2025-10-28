En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
elecciones 2025

Gobernadores esperan contactos de Milei y aceptan negociar pero en situación "recíproca" entre Nación y Provincias

Desde las provincias dicen que todavía no recibieron contactos por parte del mandatario. Están dispuestos a colaborar con el Gobierno en la sanción de las leyes pero piden ayuda para las economías de sus provincias.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
Gobernadores esperan contactos de Milei y aceptan negociar pero en situación recíproca entre Nación y Provincias

Gobernadores opositores y aliados todavía no recibieron llamados de Milei ni de funcionarios de alto rango para empezar a discutir el programa de reformas que el Presidente quiere llevar adelante a partir del recambio en el Congreso. La mayoría de los consultados por A24.com dicen estar dispuestos a negociar su apoyo a las leyes que quiere Milei, pero piden "reciprocidad" en el trato.

Leé también Milei el día después: Karina fortalecida, los cambios del gabinete en pausa y los gobernadores al pie
milei el dia despues: karina fortalecida, los cambios del gabinete en pausa y los gobernadores al pie

A24.com habló con gobernadores, ministros y funcionarios de casi 20 provincias del país y se les consultó si hubo contactos con Milei o la Casa Rosada. En todos los casos, la respuesta fue negativa. La única excepción fue la de Rolando Figueroa (Neuquén), que visitó a Luis "Toto" Caputo en el ministerio de Economía: "Estamos enfocados en avanzar con las obras de infraestructura que garanticen un desarrollo equilibrado en toda la provincia, pensando en el post Vaca Muerta y en la consolidación de un modelo neuquino basado en el bienestar y las oportunidades para nuestra gente", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1983186018799951960&partner=&hide_thread=false

El resto de los gobernadores están a la expectativa de los movimientos del Gobierno nacional. Esperan que sea Nación la que juegue sus fichas. "La relación con el Gobierno Nacional sigue igual que en los últimos meses. Una relación fría", plantearon en el entorno de Claudio Vidal de Santa Cruz, uno de los gobernadores de Provincias Unidas. "El Gobernador es crítico de lo que debe serlo. Siempre está predispuesto a hablar y si lo convocan de Casa Rosada para ver cómo se puede mejorar, va a estar. Pero no le gusta perder el tiempo ni que le falten el respeto", aclaran.

En el espacio de Provincias Unidas, descartaron contactos con Nación de las 6 provincias que integran el espacio; por lo menos no hubo charlas en las altas esferas; las heridas poselectorales todavía están frescas.

En la gobernación de Santa Fe ponderaron positivamente la posibilidad de un diálogo. "Vemos como muy positiva la convocatoria del presidente a todos los sectores antikirchnerista para llevar adelante las reformas que necesita la Argentina", dijeron ante la consulta de este portal. "Es una gran oportunidad para discutir y lograr los acuerdos que permitan la reforma laboral; tributaria; previsional; del Código Penal; entre muchas otras que los argentinos necesitamos", aseguraron desde el espacio de Pullaro. Pero no hubo charlas al menos en las 48 horas posteriores a las elecciones.

Algo similar había planteado Juan Schiaretti en Córdoba al reconocer la derrota. "Vamos a apoyar todo lo que haga bien el actual Gobierno Nacional, y pondremos límites cuando se tomen medidas que vayan en contra de la producción, del trabajo y del interior de la patria", dijo. Pero los contactos todavía no existieron. Tampoco en Jujuy, Corrientes ni Chubut.

En el ministerio del interior aseguraron que hubo contactos con gobernadores aunque no quisieron precisar con cuántos ni cuáles.

Milei tampoco habló en las últimas horas con los gobernadores aliados puros: Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio ni Jorge Macri. Son los que fueron pintados de violeta a las elecciones.

Los gobernadores de las provincias que no responden a estructuras nacionales (Misiones, Salta, Río Negro, San Luis) tampoco tuvieron contactos con Milei ni con ministros.

El de Salta, Gustavo Sáenz ya había planteado que para poder llegar a acuerdos debía cambiar la correlación de fuerzas. "Son como las palomas de iglesia, cagan siempre a los fieles", había dicho. Traducción: nosotros mostramos fidelidad y ellos no nos dan nada.

Desde Misiones plantearon algo similar. "Si lo que se negocia favorece a la provincia en políticas públicas estaremos en sintonía. Las economías regionales nuestras están muy caídas. Por lo menos que eso comencemos a discutir. Espero que podamos tener diálogo político y no descalificaciones cuando planteamos los problemas de las provincias", dijo a A24.com un hombre clave de la estructura de poder misionera.

¿Hay posibilidad de diálogos con el peronismo?

Dentro del PJ hay gobernadores más dialoguistas y algunos más críticos. Entre los primeros se encuentran Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca. Tampoco tuvieron contactos con el Gobierno, aunque en Catamarca plantearon la posibilidad de iniciar conversaciones. "Nosotros siempre dispuestos a sentarnos a dialogar y acordar en beneficio de los dos lados. Entendemos que es uno de los mandatos del equipo de Trump: empezar a hablar con los jefes territoriales para construir política", dicen casi a modo de chicana.

En el otro extremo aparecen gobernadores como Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. "Nosotros no vamos a llamar", aclararon en el entorno de un gobernador. Algunos de ellos se mostraron dispuestos al diálogo pero esperan que el primer paso lo dé Nación. Algo similar a lo que planteó Kicillof en su reconocimiento de la derrota.

En la Casa Rosada aclararon que hubo contactos del ministro del Interior, Lisandro Catalán con algunos mandatarios el día de la elección aunque no precisaron con cuántos ni cuáles.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025
Notas relacionadas
Las nuevas previsiones económicas de JP Morgan sobre la Argentina tras el resultado electoral
Renovación en Diputados: los legisladores que llegan y los que se van el 10 de diciembre
Cómo reflejaron los principales medios del mundo la victoria de Milei en las elecciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar