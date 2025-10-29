Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

Al momento de la despedida de Mirol, Martitegui expresó: “Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más’. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte”. Betular también le dedicó unas palabras: “Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte”.

Así, entre elogios y emociones, Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, conducida por Wanda Nara.

Embed

¿Cuál fue el letal comentario que hizo Ángel de Brito sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity comenzó a mediados de este mes con Wanda Nara como flamante conductora. La empresaria se sumó al ciclo culinario acompañada por el clásico trío de jurados: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes volvieron a ocupar sus lugares en la mesa de evaluación.

En Mediodía Bien Arriba (TV Pública), Ángel de Brito no se guardó nada y fue contundente al compartir su mirada sobre el programa y el rol de Wanda al frente del ciclo.

"A mí no me divierte. No me resulta un programa entretenido", manifestó el conductor de LAM (América TV), aunque reconoció que esta edición tiene algunos elementos que suman atractivo.

"Me gusta que esté Maxi López, el ida y vuelta con Wanda, Luis Ventura, Susana Roccasalvo... los condimentos mediáticos del programa", agregó, destacando los cruces y presencias que aportan contenido más allá de la cocina.

Al referirse puntualmente a la figura de Wanda como presentadora, Ángel fue filoso. "A Wanda le sirve estar en Telefe, y ser conductora de MasterChef, porque le da un prestigio que no tiene", sostuvo sin filtro.

Y fue más allá: "Wanda trabajó muy poco en su vida, en el medio. De hecho, es más famosa por otras cosas que por sus trabajos en el medio".

Finalmente, cerró con una reflexión personal sobre el formato: "Es un programa que me resulta aburrido de siempre porque no me gustan los programas de cocina".