A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DIFÍCIL COMPETENCIA

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity tuvo su segunda gala de eliminación con platos agridulces, críticas del jurado y una despedida emotiva que marcó la noche.

29 oct 2025, 00:35
wanda nara
wanda nara

Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo su segunda gala de eliminación y uno de los participantes debió despedirse del certamen. La consigna de la noche giró en torno a los sabores contrastantes: los concursantes debían preparar un plato que combinara lo dulce con lo agrio. "Van a tener que realizar un plato que tenga estas dos sensaciones", explicó Damián Betular al inicio del desafío.

Mientras detallaban lo que esperaban de cada preparación, Germán Martitegui precisó: "Que contenga alguna fruta".

Leé también

Wanda Nara descolocó a Maxi López con una filosa pregunta sobre su pareja en MasterChef Celebrity: "Quién le hace..."

wanda nara descoloco a maxi lopez con una filosa pregunta sobre su pareja en masterchef celebrity: quien le hace...

Entre los platos que no lograron convencer al jurado estuvieron los de Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol. A Calvo le señalaron un exceso de dulzor, mientras que al actor le cuestionaron la salsa. Sin embargo, fue Esteban quien recibió el anuncio más temido: "Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Esteban", comunicó Martitegui.

El periodista presentó un plato con cerdo, miel, cebollas en conserva y caramelizadas, batatas y vino. Martitegui observó que el uso de cebolla era excesivo y poco habitual en su forma procesada, y luego sentenció que se trataba de “un puré sin gracia”. Donato de Santis, por su parte, reconoció que tenía buen sabor, pero concluyó: “El plato no cierra”.

Al momento de la despedida de Mirol, Martitegui expresó: “Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más’. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte”. Betular también le dedicó unas palabras: “Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte”.

Así, entre elogios y emociones, Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, conducida por Wanda Nara.

Embed

¿Cuál fue el letal comentario que hizo Ángel de Brito sobre Wanda Nara en MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity comenzó a mediados de este mes con Wanda Nara como flamante conductora. La empresaria se sumó al ciclo culinario acompañada por el clásico trío de jurados: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes volvieron a ocupar sus lugares en la mesa de evaluación.

En Mediodía Bien Arriba (TV Pública), Ángel de Brito no se guardó nada y fue contundente al compartir su mirada sobre el programa y el rol de Wanda al frente del ciclo.

"A mí no me divierte. No me resulta un programa entretenido", manifestó el conductor de LAM (América TV), aunque reconoció que esta edición tiene algunos elementos que suman atractivo.

"Me gusta que esté Maxi López, el ida y vuelta con Wanda, Luis Ventura, Susana Roccasalvo... los condimentos mediáticos del programa", agregó, destacando los cruces y presencias que aportan contenido más allá de la cocina.

Al referirse puntualmente a la figura de Wanda como presentadora, Ángel fue filoso. "A Wanda le sirve estar en Telefe, y ser conductora de MasterChef, porque le da un prestigio que no tiene", sostuvo sin filtro.

Y fue más allá: "Wanda trabajó muy poco en su vida, en el medio. De hecho, es más famosa por otras cosas que por sus trabajos en el medio".

Finalmente, cerró con una reflexión personal sobre el formato: "Es un programa que me resulta aburrido de siempre porque no me gustan los programas de cocina".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity

Lo más visto