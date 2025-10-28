El revelador descargo de una bailarina de Lali Espósito expone el lado B de su gira

También se refirió a otras canciones del repertorio. “'Tu novia' me encanta, pero no tiene tanta coreo. ‘Plástico’ si estuviese en otro momento del show me encantaría porque la haría más descansada, pero igual es un 'coreón' y un 'temón'”, expresó, mostrando su entusiasmo por el trabajo coreográfico detrás del espectáculo.

Con emoción, reconoció su cariño por uno de los números más potentes del show: “‘Disciplina’ estará siempre en mi corazón”. Y, finalmente, dejó una revelación que sorprendió a muchos fans: “Me encantaría bailar ‘Lokura’. Nosotros tenemos la coreo de ‘Lokura’. La coreo existe, pero se decidió artísticamente que no esté en el show”.

De esta manera, las declaraciones de Tini Santamaría en La Pacera (Otro Mundo) dejaron ver la exigencia, los cambios constantes y las decisiones artísticas que se toman detrás del enorme despliegue que acompaña a Lali en cada presentación. Una mirada íntima que demuestra que, incluso en los shows más imponentes, hay historias y emociones que el público no siempre llega a ver.

¿Quién es Tini Santamaría?

Tini Santamaría se ha consolidado como una de las figuras más solicitadas en el universo del espectáculo, especialmente por su trabajo como bailarina, coreógrafa y docente.

Con un look que no pasa desapercibido, Santamaría ha trabajado con artistas de primer nivel como Luis Fonsi, Khea, Lola Índigo, Lele y Emmanuel Horvilleur, además de ser parte del cuerpo de baile de Lali Espósito durante su gira.

Además de su faceta artística, Santamaría lidera un emprendimiento personal llamado “Simple”, dedicado a asesorar en el orden y la organización de espacios, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse más allá del escenario.

Su experiencia como coreógrafa y docente también la posiciona como una profesional completa en el mundo de la danza, alguien que no solo se mueve al ritmo de la música sino que también educa y estructura el espectáculo desde adentro.

En 2022, el marco de los concierto del Disciplina Tour, Santamaría cobró notoriedad en los medios por sus besos con Lali Espósito en cada presentación, como parte del famoso "chapetour", un momento muy hot del espectáculo de la estrella del pop.