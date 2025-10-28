Tini Santamaria, parte del staff de la gira nacional e internacional de Lali Espósito, sorprendió al contar pormenores del show de la estrella del pop.
El revelador descargo de una bailarina de Lali Espósito expone el lado B de su gira
La bailarina prendió el ventilador y contó pormenores jamás revelados sobre lo que no se ve del show de la estrella de la música, ofreciendo una mirada desde adentro sobre la dinámica y las decisiones artísticas que forman parte de la gira. Las declaraciones se dieron durante su participación en La Pacera, el programa del streaming Otro Mundo.
En la charla, Santamaría habló con sinceridad sobre los cambios de coreografías y la rotación de los bailarines en los distintos conciertos. “Hay una coreo, que yo bailo en gira, la del tema ‘¿Quiénes son?’, que me encanta. La bailé en la gira, pero en el Vélez no la bailo”, comenzó relatando. Luego, agregó con cierta nostalgia: “La despedí el otro día. Fue la última vez que la bailé y dije: ‘chau’”.
Según explicó, el tamaño del escenario obliga a dividir las rutinas entre distintos grupos de bailarines. “Ahora la baila otra gente porque vamos rotando. Como el escenario es muy grande, algunos bailan en una parte del escenario y otros bailan en otra parte”, detalló.
También se refirió a otras canciones del repertorio. “'Tu novia' me encanta, pero no tiene tanta coreo. ‘Plástico’ si estuviese en otro momento del show me encantaría porque la haría más descansada, pero igual es un 'coreón' y un 'temón'”, expresó, mostrando su entusiasmo por el trabajo coreográfico detrás del espectáculo.
Con emoción, reconoció su cariño por uno de los números más potentes del show: “‘Disciplina’ estará siempre en mi corazón”. Y, finalmente, dejó una revelación que sorprendió a muchos fans: “Me encantaría bailar ‘Lokura’. Nosotros tenemos la coreo de ‘Lokura’. La coreo existe, pero se decidió artísticamente que no esté en el show”.
De esta manera, las declaraciones de Tini Santamaría en La Pacera (Otro Mundo) dejaron ver la exigencia, los cambios constantes y las decisiones artísticas que se toman detrás del enorme despliegue que acompaña a Lali en cada presentación. Una mirada íntima que demuestra que, incluso en los shows más imponentes, hay historias y emociones que el público no siempre llega a ver.
Tini Santamaría se ha consolidado como una de las figuras más solicitadas en el universo del espectáculo, especialmente por su trabajo como bailarina, coreógrafa y docente.
Con un look que no pasa desapercibido, Santamaría ha trabajado con artistas de primer nivel como Luis Fonsi, Khea, Lola Índigo, Lele y Emmanuel Horvilleur, además de ser parte del cuerpo de baile de Lali Espósito durante su gira.
Además de su faceta artística, Santamaría lidera un emprendimiento personal llamado “Simple”, dedicado a asesorar en el orden y la organización de espacios, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse más allá del escenario.
Su experiencia como coreógrafa y docente también la posiciona como una profesional completa en el mundo de la danza, alguien que no solo se mueve al ritmo de la música sino que también educa y estructura el espectáculo desde adentro.
En 2022, el marco de los concierto del Disciplina Tour, Santamaría cobró notoriedad en los medios por sus besos con Lali Espósito en cada presentación, como parte del famoso "chapetour", un momento muy hot del espectáculo de la estrella del pop.