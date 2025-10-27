Renovación en Diputados: los legisladores que llegan y los que se van el 10 de diciembre

No obstante, dentro de esa cifra se incluyen nueve legisladores provenientes del PRO que ingresaron por alianzas provinciales. Entre ellos figuran Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Sabrina Ajmechet, Fernando De Andreis, Darío Schneider, Alicia Fregonese y Laura Rodríguez Machado, además de la radical mendocina Pamela Verasay.

Quiénes siguen y quiénes se despiden

Tras las elecciones, se confirmó la lista de los diputados que continuarán en funciones hasta 2027 y aquellos que finalizarán su mandato el próximo 10 de diciembre de 2025.

Entre los nombres que seguirán en sus bancas se destacan figuras del oficialismo como Martín Menem, Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Romina Diez y César Treffinger, mientras que del lado opositor permanecen referentes como Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Santiago Cafiero y Victoria Tolosa Paz.

También continuarán los representantes de fuerzas aliadas, como Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), además de los dirigentes provinciales que integran los bloques de Innovación Federal, Provincias Unidas y Liga del Interior.

Por el contrario, finalizarán su mandato dirigentes de peso como José Luis Espert, María Eugenia Vidal, Luciano Laspina, Fernando Iglesias, Leandro Santoro y Hugo Yasky, entre otros.